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Все про:Киевская область (1534) Нацполиция (8362) розыск (611) убийство (5044)

 Полиция Киевщины разыскивает директора агрофирмы, который застрелил своего подчиненного. ФОТО

Разыскивается Католиченко Вадим Владимирович, 1973 года рождения, житель г. Каменка Днепропетровской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно - умышленного убийства 33-летнего мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

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Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

Полиция Киевщины разыскивает директора агрофирмы, который застрелил своего подчиненного 01

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура сообщала, что рабочий на предприятии открыл огонь по коллегам, убив одного и ранив двоих.

Полиция Киевщины разыскивает директора агрофирмы, который застрелил своего подчиненного 02

Источник: https://censor.net.ua/p3093294
 
 
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Типове мурло, не здивуюсь, якщо це представник риго-соєвої будки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киевщины разыскивает директора агрофирмы, который застрелил своего подчиненного. ФОТО
 
 
 
 
 
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