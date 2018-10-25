 "Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.
"Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал он.
...
Также премьер добавил, что пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев года составил более 15 млн человек, а ожидаемый показатель на конец года - 20 млн.
""Борисполь" - крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен. Проект стоил около 580 млн грн. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печальноизвестного "Воздушного экспресса" в 2010 году составлял 3,2 млрд грн.", - сообщил Гройсман.
екс-премьер Яценюк утверждает, что получить субсидию
на коммуналку также легко, как пустить себе кулю в лоб.
Умные ездят на метро до "Харьковской" и дальше автобусом за 40 гривен. И дешево и ГАРАНТИРРОВАННО
Может нормальный дядька приехать, а может и наркоман под феном.
А так да, вчетвером дешевле будет на такси.
А вот втроём вже не.
Если будет ходить, как пригородная электричка, то жлобье его быстро разнесет.
Страшно-то ка-а-ак!
приди домой потрогай батарею
открой горячую воду
открой холодильник
нет у нас зрады нигде нету!! у нас все заебись, полно жратвы тепла и горячей воды!! а потом посмотри в зеркало кто ты!!
хорошее дело, много людей из аеропорта всеравно на жд транспорт пересаживается
главное - разгрузить дороги