EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
  2770  37
Все про:аэропорт (1152) Борисполь (534) поезд (676)

 "Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тестирует железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

...
"Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоростная электричка Киев-Борисполь будет запущена по графику и на нее истрачен бюджет, меньше запланированного, - Омелян

Также премьер добавил, что пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев года составил более 15 млн человек, а ожидаемый показатель на конец года - 20 млн.

Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 01

""Борисполь" - крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен. Проект стоил около 580 млн грн. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печальноизвестного "Воздушного экспресса" в 2010 году составлял 3,2 млрд грн.", - сообщил Гройсман.

Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 02
Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 03
Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 04
Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 05
Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 06
Фото: Гройсман/twitter

Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 07

Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 08
Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен, - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь 09

Источник: https://censor.net.ua/p3093291
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***
екс-премьер Яценюк утверждает, что получить субсидию
на коммуналку также легко, как пустить себе кулю в лоб.
 показать весь комментарий
 
 
А нах. он нада для обычных украинцев которые не ездят в Европу ни на отдых ни на зароботки? Лучше покажите в каких разваливающихся скотовозах ездят украинцы в киевских електричках.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу вам по секрету тот кто летает в Европу тот едет из дома в аеропорт на такси а не лазит с сумками по електричкам и автобусам.
 показать весь комментарий
 
 
На такси в эропорт, особенно в час пик, ездят только идиоты.
Умные ездят на метро до "Харьковской" и дальше автобусом за 40 гривен. И дешево и ГАРАНТИРРОВАННО "Швидко, без заторів, всього за 35 хвилин і 80 гривень", - Гройсман протестував залізничний експрес Київ-аеропорт "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 6150
 показать весь комментарий
 
а если не киевлянин то тем более возьмет такси там где ему удобно а не еще ехать до етой електрички общественными быдловозами.
 показать весь комментарий
 
Ну, если все делать только для нищебродов, то вам достанется дешевая водяра а-ля путинка и колбаса из туалетной бумаги.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а як він "протестував" експрес, якщо контактна сітка не була прокладена від основної гілки до гілки на аеропорт (це близько 3-х кілометрів) іще 22 жовтня увечері (на свої очі бачив)??? Чи за три доби впорались (забетонували стовпи та протягнули контактну сітку)???
 показать весь комментарий
 
Так анонсували, що цей експрес буде на електричній тязі. Чи я щось переплутав?
 показать весь комментарий
 
Ок. Нас четверо. Такси - 300грн. Прямо до дверей терминала. От подъезда. Поезд - 320. Плюс на метро с чемоданами до вокзала плюс до терминала вроде 300метров.
 показать весь комментарий
 
 
Такси штука вообще непростая.
Может нормальный дядька приехать, а может и наркоман под феном.
А так да, вчетвером дешевле будет на такси.
А вот втроём вже не.
 показать весь комментарий
 
А если Петя електричку заминирует как недавно на границе с Польшей?
 показать весь комментарий
 
Приезжает человек в Киев на ж/д вокзал из райцентра, и у него рейс из Борисполя...
 показать весь комментарий
 
Если экспресс будет идти без остановок и везти только пассажиров АП Борисполь, то может выживет.
Если будет ходить, как пригородная электричка, то жлобье его быстро разнесет.
 показать весь комментарий
 
 
А че так дешево? Можно сотни три содрать!
 показать весь комментарий
 
 
Столько же, сколько на автобусе с пробками - можешь выбирать
 показать весь комментарий
 
выйди на улицу посмотри кругом
приди домой потрогай батарею
открой горячую воду
открой холодильник

нет у нас зрады нигде нету!! у нас все заебись, полно жратвы тепла и горячей воды!! а потом посмотри в зеркало кто ты!!
 показать весь комментарий
 
И батареи горячие, и в квартире тепло, и с водой все в порядке, и в холодильнике продуктов хватает. А ты, нищеброд, поменьше на Цензоре сри и у тебя тоже все будет.
 показать весь комментарий
 
Учитесь лохи, за гос деньги построили экспресс и теперь будут лупить по 80 грн. при стоимости в том же пригороде на такое же расстояние в 8 грн..
 показать весь комментарий
 
 
Проект комерційний, не подобається ціна - їдьте автобусом чи волами, якщо не маєте чим платити.
 показать весь комментарий
 
В 2011 запускали електрички по киевской кольцевой....Что там твориться сейчас? Ждать 40 минут вагонов на всех не хватает и т д...Но там ведь не люди ,а раби едут в Киев на работу, а в Борисполь едет совсем другой контингент....
 показать весь комментарий
 
 
относительно недорого
хорошее дело, много людей из аеропорта всеравно на жд транспорт пересаживается
главное - разгрузить дороги
 показать весь комментарий
 
 
Експрес по отжиманию денег. 80 гривень за несколько километров в общественном транспорте ето пздц.
 показать весь комментарий
 
Опытным глазом уловил бока этого шоу )) - На тротуаре нахерачена желтая полоса краской )) С брызгами и разводами. Дворник чертил перед самым приездом. - Показуха.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх