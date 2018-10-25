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 Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 25 октября, ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска с общим результатом - 36,65. Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской области (2014-2016 гг.). Систематически занимается спортом, испытывая собственные возможности и поощряя к занятиям спортом других раненых воинов. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 01
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 02
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 03
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 04

Источник: https://censor.net.ua/p3093287
 
   
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Вітаю нескорених ! Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8351
Наші хлопці молодці..
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Дійсно - нескорені!
Вітаємо!
І дякуємо за перемогу, і приклад для іншіх...
Щасти!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоЮрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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