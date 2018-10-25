 "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
"В Донецке перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. Это самый центр города. Всю жизнь был свободный проезд, а теперь только для избранных - для новой МММ-элиты. Даже регионалы себе не позволяли такого хамства. Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд", - пишет журналист.
"Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоём же участии", - констатирует Казанский.
Они у нас не такие бесплатные клопы, как ваши буряты и эрзяни, которых можно хирургическими отходами везти обратным рейсом
в «гаманитарных камазах», подсчитывая количество дохлятины примерно, по наличию правых кистей.
У нас холодный доклад «за сутки один погиб, пятеро ранно» - и страна скрипит зубами от боли и ненависти к вам. У вас «потери засекречены».
И за каждого павшего мы стоим на коленях, а не закапываем украдкой, засыпав карбидом и предварительно сняв обувь, чтобы не спалиться на подошве.
Да, Крым для нас пока дорого. По людям. Роисса может тратить миллион холопов на километр проселка - мы нет.
Поэтому мы наращиваем на себе количество металла, электроники и ВВ, чтобы сохранить количество душ Божьих.
Расход ваших, как и время на их утилизацию, для нас второстепенно. Война для нас - не олимпиада, и не пятилетка в четыре года, и не субботник ко дню рождения очережного ильича.
Вы - зерги, мы - протоссы. Мы воюем не так вы, а как именно, мы вам исповедываться не должны. И не ваше собачье дело, почему мы собираем дорогих каунтеров, а не собачью школопихоту.
Вам бабы еще нарожают, а у нас нет баб. У нас женщины, жони й матусі. И нас баба не срет дитем под себя раз в год около забора, чтобы скинуть плод в выгребняк, пэтэу или армию.
У нас женщина колыхает сына, вышивает ему рубашку и боится брать телефон, когда он на войне.
Поэтому война у нас дороже. Но вернее. Животные всегда проигрывали людям. И вы в этот раз проиграете.
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бандеровцы наверное
На, почитай, может аналогию найдешь какую-то. Хотя наврядли.
И не устала их плести
Здесь выбирают Овцы Сами
Себе волков себя пасти...
- а среди руззке вообще есть хорошие?
- та да... пол процента
- тю...это ж как?
- а каждый 200-ый