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 "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

В оккупированном Донецке для избранных главарей наемников и террористов перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"В Донецке перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. Это самый центр города. Всю жизнь был свободный проезд, а теперь только для избранных - для новой МММ-элиты. Даже регионалы себе не позволяли такого хамства. Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд", - пишет журналист.

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Неотъемлемая часть русского мира: в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина 01

"Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоём же участии", - констатирует Казанский.

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Источник: https://censor.net.ua/p3093285
 
   
 Топ комментарии
 
Отвоевывать Крым стоит жизней наших людей.
Они у нас не такие бесплатные клопы, как ваши буряты и эрзяни, которых можно хирургическими отходами везти обратным рейсом
в «гаманитарных камазах», подсчитывая количество дохлятины примерно, по наличию правых кистей.
У нас холодный доклад «за сутки один погиб, пятеро ранно» - и страна скрипит зубами от боли и ненависти к вам. У вас «потери засекречены».
И за каждого павшего мы стоим на коленях, а не закапываем украдкой, засыпав карбидом и предварительно сняв обувь, чтобы не спалиться на подошве.
Да, Крым для нас пока дорого. По людям. Роисса может тратить миллион холопов на километр проселка - мы нет.
Поэтому мы наращиваем на себе количество металла, электроники и ВВ, чтобы сохранить количество душ Божьих.
Расход ваших, как и время на их утилизацию, для нас второстепенно. Война для нас - не олимпиада, и не пятилетка в четыре года, и не субботник ко дню рождения очережного ильича.
Вы - зерги, мы - протоссы. Мы воюем не так вы, а как именно, мы вам исповедываться не должны. И не ваше собачье дело, почему мы собираем дорогих каунтеров, а не собачью школопихоту.
Вам бабы еще нарожают, а у нас нет баб. У нас женщины, жони й матусі. И нас баба не срет дитем под себя раз в год около забора, чтобы скинуть плод в выгребняк, пэтэу или армию.
У нас женщина колыхает сына, вышивает ему рубашку и боится брать телефон, когда он на войне.
Поэтому война у нас дороже. Но вернее. Животные всегда проигрывали людям. И вы в этот раз проиграете.
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Ну и хрен с ними. Живите в дерьме, рабы.
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Так нехай шахтьори даунєцка вийдуть та поторохтять касками об асфальт перед шлагбаумом щоб той прибрали.. Чи вони тільки проти "хунти" торохтять, а проти сваіх мальчіков - очкують?
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Отвоевывать Крым стоит жизней наших людей.
Они у нас не такие бесплатные клопы, как ваши буряты и эрзяни, которых можно хирургическими отходами везти обратным рейсом
в «гаманитарных камазах», подсчитывая количество дохлятины примерно, по наличию правых кистей.
У нас холодный доклад «за сутки один погиб, пятеро ранно» - и страна скрипит зубами от боли и ненависти к вам. У вас «потери засекречены».
И за каждого павшего мы стоим на коленях, а не закапываем украдкой, засыпав карбидом и предварительно сняв обувь, чтобы не спалиться на подошве.
Да, Крым для нас пока дорого. По людям. Роисса может тратить миллион холопов на километр проселка - мы нет.
Поэтому мы наращиваем на себе количество металла, электроники и ВВ, чтобы сохранить количество душ Божьих.
Расход ваших, как и время на их утилизацию, для нас второстепенно. Война для нас - не олимпиада, и не пятилетка в четыре года, и не субботник ко дню рождения очережного ильича.
Вы - зерги, мы - протоссы. Мы воюем не так вы, а как именно, мы вам исповедываться не должны. И не ваше собачье дело, почему мы собираем дорогих каунтеров, а не собачью школопихоту.
Вам бабы еще нарожают, а у нас нет баб. У нас женщины, жони й матусі. И нас баба не срет дитем под себя раз в год около забора, чтобы скинуть плод в выгребняк, пэтэу или армию.
У нас женщина колыхает сына, вышивает ему рубашку и боится брать телефон, когда он на войне.
Поэтому война у нас дороже. Но вернее. Животные всегда проигрывали людям. И вы в этот раз проиграете.
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Любители россии возмущаются, что "бульвар отжали"

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бандеровцы наверное "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина - Цензор.НЕТ 3189
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Скоро іще той бульвар Пушкіна перейменують на бульвар захарченка...
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Так нехай шахтьори даунєцка вийдуть та поторохтять касками об асфальт перед шлагбаумом щоб той прибрали.. Чи вони тільки проти "хунти" торохтять, а проти сваіх мальчіков - очкують?
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Погудеть не пробовали? Может, поможет... Или заявить, что теперь они кормильцы всея лугандона? Касками постучать, опять таки...
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А вот по Банковой после революции все свободно гуляют.
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Не понимаю насмешек украинцев. - Здесь издеваются над украинской собственностью. А вам хиханьки...Ну ,бараны местные. И шо ? Смириться ,что нашу территорию обгаживают ? Предатели были всегда. И в самой казацкой Сечи. Но это не означало,что территории в наказание предателям будут отданы,врагу.
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Завтра пятница, пора бы какого-нибудь избранного козла зашкварить, место хорошее, к тому же возле шлагбаума ещё не было.
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А у нас такого нету? Поедьте в Кончу заспу. Поедьте попробуйте отдохните на Днепр. Вы лучше сравните комуналку какую платят там и какую платим мы при соевых великих реформаторах.
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мы платим для нормальной жизни наших детей (хотя бы), нам ещё долго жить, а им не много осталось.
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Платишь ты,потому,что тормоз. Так как зарплата и пенсии не соответствуют соотношению. Зато кобалев премий на несколько лимонов получает. И это при немалой зарплате.
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Не поверишь. Не плачу. Признаюсь - из Донецка. И в Германии соотношения оплаты и заработков,адекватные.
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Так чего ты Германию сравниваешь, может если бы не такие умные как ты "кормильцы", все бы жили лучше.
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А чем Украина хуже Германии ? Климат и расположение даже выгоднее.
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Только уровнем жизни. А вот "наполнение" страны разное и сознание людей сразу не изменишь.
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Бред. Немцы из нацистов в коммунисты прыгали без проблем. А потом в капиталисты )) И все в короткое время.- Учи историю.
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короче, ты не только "кормилец", а ещё и умнее всех, как ваш "профессор".
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Ты если и проводишь аналогию,то хоть не в ущерб себе )) Янык твой Чехова называл украинским поэтом.
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погугли, какой доход был у поляков в начале 90-х и какая коммуналка. И где польская экономика сейчас по сравнению с нашей.
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ШО ты мне 90-ми тычешь ? В 90-х не было ни мобил,ни интернета. И машины были убогими.Сейчас все быстрее и динамичнее. Вспомни еще 1913 год,олух )))
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даже не сомневался что оный аФФФтар из даунецка, такая стилистика присуща только убогим "кармителям" всея Украины.
На, почитай, может аналогию найдешь какую-то. Хотя наврядли.
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А при чем здесь откуда,если дело говорю ? Тем более за Украину.Но без олигархов и воров. Как на Западе.- Короче за,то чего хотят американцы.
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не спорь с ним, у него в даунецке уже коммунизм. "Невід'ємна частина "русского мира": в окупованому Донецьку для обраних перекрили шлагбаумом бульвар Пушкіна - Цензор.НЕТ 4026
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Коммунизм у тебя в голове. А для меня это слово всегда было ругательным.
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Мы платим для нормальной жизни? Тоесть чем больше мы платим тем жизнь у нас и наших детей лучше? Странная логика. Пойду скажу детям что завтра денег им в школу на еду не дам и новый портфель не куплю потому что отдал все деньги Пете и товарисчу Гнойсману для нормальной жизни.
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Шас объявят дэнэровцем )) - Порохоботы не дремлют.
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Сильна РАБссия чудесами
И не устала их плести
Здесь выбирают Овцы Сами
Себе волков себя пасти... "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина - Цензор.НЕТ 5995 "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина - Цензор.НЕТ 5995
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Здарова Вялика Мавзолейные Хмыри.. "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина - Цензор.НЕТ 9283чЛенино-сралинцы
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Был Пушкина- стал Пушилина. Как великий чучхе Захар говорил- все только начинается!
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а зачем им бульвар ? все холопы должны не устраивать вечерний променад , а пахать денно и ночно на Пусрылиных, Ташкентов, Дебилентов и всякой новой "элиты" этого клозета...
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Та нехай ще колючий дріт натягнуть там та струм пустять, зеківська романтика, за що боролося у 2014 то і отримали.
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Табличка "заминировано" на шлагбауме имеется?
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***
- а среди руззке вообще есть хорошие?
- та да... пол процента
- тю...это ж как?
- а каждый 200-ый
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО
 
 
 
 
 
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