 "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"В Донецке перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. Это самый центр города. Всю жизнь был свободный проезд, а теперь только для избранных - для новой МММ-элиты. Даже регионалы себе не позволяли такого хамства. Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд", - пишет журналист.

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"Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоём же участии", - констатирует Казанский.

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