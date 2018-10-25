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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД. ФОТО

По итогам первого этапа онлайн-кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA, более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"#CorrectUA действительно стал важным совместным проектом украинских дипломатов, правительственных и неправительственных организаций, активистов, отечественных СМИ и миллионов украинцев", - отметили в ведомстве.

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"Наше обращение к мировым СМИ - это лишь первый шаг. Мы также планируем проводить подобную работу с международными транспортными хабами, в частности международными аэропортами, популярными туристическими веб-ресурсами Booking.com, TripAdvisor, Wikipedia и другими. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую активную позицию и поддержку!" - добавили в МИД Украины.

В начале октября украинские дипломаты совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA.

Ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter появлялись посты-обращения к ведущим иностранным СМИ о некорректном употреблении названия "Киев" как "Kiev". Ведь правильно писать - Kyiv.

Чтобы принять в ней участие, нужно разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях и используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA тегать иностранные СМИ в соцсетях с просьбой употреблять название города корректно.

Более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД 01

Более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД 02

Источник: https://censor.net.ua/p3093284
 
 
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10 миллионов не знают что такое хештег, но зато его увидели... МИД - працюе!)))
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Я просто в шоці від "роботи" МЗС. Цим, до речі, повинен займатись Мінстець, чия орда постійно заливає інформсміттям стрічки на Цензорі. Ви, ідіоти, краще розкажіть, чому на 5-му році каденції соєвого сивочолого гетьмана не призначені посли в більш, як 10 держав? Чи виставлені такі суми за потрібні "призначення", які треба занести на Банкову, що їх ніхто не може подужати???
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В немецком сегменте вообще нет Kyiv, есть только Kiew.
Вобще-то в разных странах по разному пишут. Вы же не говорите Дойчланд, а Германия.
Моё мнение, как называли так и будут называть и ни какие теги не помогут.
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Та да. На мокші так і пишуть: «Germaniа»..
Мокша, така мокша...

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КЛИЧКО, ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА БАЛАБОЛ？
Уже и отопление включили
А это ДНИЩЕ, нераздуплился
Шо бабушки, которые живут на пенсию в 1500 гривен уже полгода моются в тазиках.
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мокша, - 1500 це МІНІМАЛЬНА пенсія...
Ти поцікався де і як моются, твої мокшанскіє бабушкі...
Валєжнік по чьом там у вас...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолее 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД. ФОТО
 
 
 
 
 
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