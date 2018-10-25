 Более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"#CorrectUA действительно стал важным совместным проектом украинских дипломатов, правительственных и неправительственных организаций, активистов, отечественных СМИ и миллионов украинцев", - отметили в ведомстве.

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"Наше обращение к мировым СМИ - это лишь первый шаг. Мы также планируем проводить подобную работу с международными транспортными хабами, в частности международными аэропортами, популярными туристическими веб-ресурсами Booking.com, TripAdvisor, Wikipedia и другими. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую активную позицию и поддержку!" - добавили в МИД Украины.

В начале октября украинские дипломаты совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA.

Ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter появлялись посты-обращения к ведущим иностранным СМИ о некорректном употреблении названия "Киев" как "Kiev". Ведь правильно писать - Kyiv.

Чтобы принять в ней участие, нужно разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях и используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA тегать иностранные СМИ в соцсетях с просьбой употреблять название города корректно.