 Более 10 млн интернет-пользователей увидели хэштег #KyivNotKiev, - МИД. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
"#CorrectUA действительно стал важным совместным проектом украинских дипломатов, правительственных и неправительственных организаций, активистов, отечественных СМИ и миллионов украинцев", - отметили в ведомстве.
"Наше обращение к мировым СМИ - это лишь первый шаг. Мы также планируем проводить подобную работу с международными транспортными хабами, в частности международными аэропортами, популярными туристическими веб-ресурсами Booking.com, TripAdvisor, Wikipedia и другими. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую активную позицию и поддержку!" - добавили в МИД Украины.
В начале октября украинские дипломаты совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA.
Ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter появлялись посты-обращения к ведущим иностранным СМИ о некорректном употреблении названия "Киев" как "Kiev". Ведь правильно писать - Kyiv.
Чтобы принять в ней участие, нужно разместить кавер на личных аккаунтах в социальных сетях и используя хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA тегать иностранные СМИ в соцсетях с просьбой употреблять название города корректно.
Вобще-то в разных странах по разному пишут. Вы же не говорите Дойчланд, а Германия.
Моё мнение, как называли так и будут называть и ни какие теги не помогут.
Мокша, така мокша...
Уже и отопление включили
А это ДНИЩЕ, нераздуплился
Шо бабушки, которые живут на пенсию в 1500 гривен уже полгода моются в тазиках.
Ти поцікався де і як моются, твої мокшанскіє бабушкі...
Валєжнік по чьом там у вас...