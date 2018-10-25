 Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих Вооруженных Сил Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мир и порядок. Его специально расположили таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и отдать дань уважения своим защитникам. Возле сооружения Зала памяти обустроена церемониальная площадка с Колоколом Памяти и Стеллой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.
Зал памяти - это первый и единственный крупный мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли на протяжении 1992 - 2018 годы. Всего - 2533 таблички. Колокол Памяти изготовлен на пожертвования неравнодушных граждан. В середине Зала памяти, на специальном подиуме, находится Книга памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. По состоянию на сейчас только 32 разворота (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные Силы Украины несли боевые потери. Сооружение Зала памяти осуществлено при непосредственной поддержке Президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко.
Это тот, который по оффшорам шустрил, когда наших под Иловайском крошили?
Це не всі, є ще багато невідомих, похованих під Дніпром..
Вічна пам'ять вірним синам та донькам України..
Вічна слава..
1. Залы памяти и другие подобные мемориалы строят и открывают только после окончания войн. А открытие его сейчас, вместе с звонящим о погибших колоколом, подразумевает, что скорое окончание войны «главком» и руководство МО даже не предвидит.
2. Место открытия говорит о том, что МО теперь, символически, будет не местом пропаганды славы и побед, а только местом отпевания погибших, которые ушли из жизни благодаря, во многом, и высшему военному руководству МО. Именно это будет формировать подсознание украинцев.
3. В стране до сих пор нет публичного места, где прославляются наши военные победы и герои. На самом деле перед МО можно было построить не мрачный черный мавзолей, а светлый Зал героев и победителей (в том числе этой войны) - для воспитания, на их примере, армии и напоминании руководству МО, что они должны вести армию к победам, а не к поражениям и смертям защитников.
4. Деньги на это мрачное мраморное сооружение, без сомнения, пошли из военного бюджета немалые. Лучше их было во время войны потратить на укрепление армии или защиту арсеналов.
5. Бездарно испорчен архитектурный исторический облик зданий Киевского кадетского корпуса (знаменитого академика Штрома, спроектирован в 1851 г.), ныне комплекса МО. Черный и мрачный зал возвели почему-то боком и прямо перед парадным входом в светло окрашенное здание. Полный анти архитектурный маразм и демонстрация интеллектуальной немощи инициаторов строительства.
6. У нас есть комплекс памяти о прошлой войне, там же нужно было и строить памятный зал жертвам новой войны. Можно было найти и другое достойное место, но после окончания войны.
7. Колокол полезнее было бы возвести на Банковой, чтобы лично «верховный главнокомандующий» мог выходить и звонить в память о его погибших подчиненных. Может это помогло ему вспоминать о погибших постоянно, а не только при самопиарных выступлениях.