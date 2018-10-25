EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1108  6
Все про:война (3130) Минобороны (5422) памятник (1816) память (825) церемония (27) военнослужащие (3924)

 Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории Министерства обороны Украины состоялся ежедневный утренний церемониал чествования Украинских героев, которые погибли в этот день в разные годы вследствие российской вооруженной агрессии на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Смотрите: "Тато пішов на ангельську роботу", - 5-летняя Юстинка Гурняк написала стихотворение в память о погибшем на Донбассе отце. ФОТО дня

...
В ежедневном утреннем ритуале памяти павших украинских воинов приняли участие офицеры и работники ВС Украины структурных подразделений Министерства обороны Украины, военнослужащие Киевского гарнизона. Вчера, 24 октября, колокол прозвучал четыре раза. 24 октября 2014 года, перестали биться сердца мужественных защитников Украины, которые самоотверженно защищали родную землю от российского агрессора. Это солдат Бондарь Ярослав Владимирович, старший солдат Самофал Валерий Павлович, сержант Синягуб Антон Сергеевич и старший солдат Стецун Илья Николаевич.

Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев 01
Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе. ФОТОрепортаж

Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих Вооруженных Сил Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мир и порядок. Его специально расположили таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и отдать дань уважения своим защитникам. Возле сооружения Зала памяти обустроена церемониальная площадка с Колоколом Памяти и Стеллой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.

Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев 03
Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев 04

Зал памяти - это первый и единственный крупный мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли на протяжении 1992 - 2018 годы. Всего - 2533 таблички. Колокол Памяти изготовлен на пожертвования неравнодушных граждан. В середине Зала памяти, на специальном подиуме, находится Книга памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. По состоянию на сейчас только 32 разворота (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные Силы Украины несли боевые потери. Сооружение Зала памяти осуществлено при непосредственной поддержке Президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3093275
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сооружение Зала памяти осуществлено при непосредственной поддержке Президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко.

Это тот, который по оффшорам шустрил, когда наших под Иловайском крошили?
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятати та вшановувати поіменно потрібно кожного полеглога захисника України.. Різонуло останнє речення в статті ..
 показать весь комментарий
 
 
мало того що "різануло"...перекреслило всю статтю... бо ті слова зайві...
 показать весь комментарий
 
 
2533 таблички з прізвищами загиблих...
Це не всі, є ще багато невідомих, похованих під Дніпром..

Вічна пам'ять вірним синам та донькам України..
Вічна слава..
 показать весь комментарий
 
 
Пропагандировать каждый день нужно победы и героев, а не говорить только о погибших. Достойное поминание погибших нужно проводить в "День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине". Поэтому:
1. Залы памяти и другие подобные мемориалы строят и открывают только после окончания войн. А открытие его сейчас, вместе с звонящим о погибших колоколом, подразумевает, что скорое окончание войны «главком» и руководство МО даже не предвидит.
2. Место открытия говорит о том, что МО теперь, символически, будет не местом пропаганды славы и побед, а только местом отпевания погибших, которые ушли из жизни благодаря, во многом, и высшему военному руководству МО. Именно это будет формировать подсознание украинцев.
3. В стране до сих пор нет публичного места, где прославляются наши военные победы и герои. На самом деле перед МО можно было построить не мрачный черный мавзолей, а светлый Зал героев и победителей (в том числе этой войны) - для воспитания, на их примере, армии и напоминании руководству МО, что они должны вести армию к победам, а не к поражениям и смертям защитников.
4. Деньги на это мрачное мраморное сооружение, без сомнения, пошли из военного бюджета немалые. Лучше их было во время войны потратить на укрепление армии или защиту арсеналов.
5. Бездарно испорчен архитектурный исторический облик зданий Киевского кадетского корпуса (знаменитого академика Штрома, спроектирован в 1851 г.), ныне комплекса МО. Черный и мрачный зал возвели почему-то боком и прямо перед парадным входом в светло окрашенное здание. Полный анти архитектурный маразм и демонстрация интеллектуальной немощи инициаторов строительства.
6. У нас есть комплекс памяти о прошлой войне, там же нужно было и строить памятный зал жертвам новой войны. Можно было найти и другое достойное место, но после окончания войны.
7. Колокол полезнее было бы возвести на Банковой, чтобы лично «верховный главнокомандующий» мог выходить и звонить в память о его погибших подчиненных. Может это помогло ему вспоминать о погибших постоянно, а не только при самопиарных выступлениях.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх