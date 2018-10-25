 Воины 55-й артиллерийской бригады вернулись на ротацию из зоны ООС в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

В сообщении отмечается: "В начале мероприятия на строевом плацу части выстроились бойцы личного состава 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Об успешном прибытии на пункт постоянной дислокации начальнику Управления по морально-психологического обеспечения - заместителю командующего оперативного командования "Восток" полковнику Сергею Дмуховскому доложил первый заместитель командира воинской части полковник Игорь Паровой.

Со словами благодарности за преданность Родине к бойцам обратился исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Эдуард Гугнин, а также вручил награды областной власти.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, и по случаю встречи военнослужащих, вернувшихся из района проведения ООС после выполнения боевых задач грамотами областной государственной администрации отмечено лейтенанта Елену Иванову, старшину Вадима Герасимова, старшину Сергея Кислого. Кроме этого, Эдуард Гугнин вручил награды от Запорожского облсовета капитану Ивану Стегнию, лейтенанту Михаилу Прокопенко и старшине Сергею Накулу.

Всего в ходе мероприятия были награждены грамотами, благодарностями, нагрудными знаками и подарками более 60 военнослужащих согласно приказам Министра обороны Украины, начальника Генерального штаба, командующего Сухопутных войск ВСУ, командующего войск оперативного командования "Восток".

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Поздравили солдат с возвращением также волонтер 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Надежда Мороз и председатель комитета солдатских матерей Анна Воробьева, которые передали командиру части большой каравай хлеба.

В завершение торжеств присутствуют склонили головы и почтили минутой молчания всех погибших".

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