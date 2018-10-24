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 Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою. ФОТОрепортаж

Боец роты полиции особого назначения ГУНП в Хмельницкой области Артур Гончаренко подтвердил высокое звание мастера спорта и одержал убедительную победу на Кубке Украины по универсальному бою.

В эти выходные в Хмельницком на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого спортсмены из 12 регионов соревновались за Кубок Украины по универсальному бою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Всего в соревнованиях приняли участие 132 спортсмена.

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Непосредственно спаррингу на ринге предшествовала полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, метание ножей и лазанье по канату.

Безоговорочную победу в весовой категории до 85 кг завоевал боец ​​роты полиции особого назначения ГУНП в Хмельницкой области Артур Гончаренко, тем самым подтвердив высокое звание мастера спорта по универсальному бою.

Кроме того, Артур сделал весомый вклад в победу Хмельницкой области в командном первенстве. Второе место заняли бойцы из Буковины, а бронзу получили представители Одесской области.

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Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою 01
Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою 02
Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093218
 
 
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Добрий вечір Україно !
А от ще одна добра для Руси-України, новина,прийшла з Мокшанського Улусу:

"Представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности, передает в среду, 24 октября, Reuters.
OneWeb является британским проектом по обеспечению пользователей по всему миру широкополосным доступом к интернету за счет полного охвата поверхности Земли спутниковой связью. Работу системы планируется запустить в 2019 году."

Дякую Тобі Боже, що я не москалъ !

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Дякуйте москалі, що я не Бог!
так вірніше буде )))
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Вот это шкаф - 2 метра с кепкой. Молодец.
Версия зрадобота: соевая власть будет разганять вот этими беркутами майдан.
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"Безоговорочную победу в весовой категории до 85 кг завоевал боец ​​роты полиции особого назначения ГУНП в Хмельницкой области Артур Гончаренко, тем самым подтвердив высокое звание мастера спорта по универсальному бою. Источник: https://censor.net.ua/p3093218" ?

Мабудь ти вгадав на всі 100%.
От ці хлопці, у березні 2019 і будут вєжліво обяснять прокремлівскій хуйлоті : "что такоє хорошо і что такоє плохо"...

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Главное чтобы такие не пытались ничего объяснять народу на Майдане.
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Да уж.Пограничник гарный,далеко побачить,а ось танкист не вийде з нього Поліцейський спецназівець із Хмельницького Гончаренко завоював Кубок України з універсального бою - Цензор.НЕТ 228
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Бл... С чего ты взял, что он 2 метра? Рулеткой в мониторе померил или спинным мозгом прочувствовал?
Один лох херню написал - другие начинают обсасывать.
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Цензор.НЕТФотоСпортПолицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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