 Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою. ФОТОрепортаж

В эти выходные в Хмельницком на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого спортсмены из 12 регионов соревновались за Кубок Украины по универсальному бою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Всего в соревнованиях приняли участие 132 спортсмена.
Непосредственно спаррингу на ринге предшествовала полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, метание ножей и лазанье по канату.
Безоговорочную победу в весовой категории до 85 кг завоевал боец роты полиции особого назначения ГУНП в Хмельницкой области Артур Гончаренко, тем самым подтвердив высокое звание мастера спорта по универсальному бою.
Кроме того, Артур сделал весомый вклад в победу Хмельницкой области в командном первенстве. Второе место заняли бойцы из Буковины, а бронзу получили представители Одесской области.
А от ще одна добра для Руси-України, новина,прийшла з Мокшанського Улусу:
"Представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности, передает в среду, 24 октября, Reuters.
OneWeb является британским проектом по обеспечению пользователей по всему миру широкополосным доступом к интернету за счет полного охвата поверхности Земли спутниковой связью. Работу системы планируется запустить в 2019 году."
Дякую Тобі Боже, що я не москалъ !
так вірніше буде )))
Версия зрадобота: соевая власть будет разганять вот этими беркутами майдан.
Мабудь ти вгадав на всі 100%.
От ці хлопці, у березні 2019 і будут вєжліво обяснять прокремлівскій хуйлоті : "что такоє хорошо і что такоє плохо"...
Один лох херню написал - другие начинают обсасывать.