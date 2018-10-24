 Полицейский спецназовец из Хмельницкого Гончаренко завоевал Кубок Украины по универсальному бою. ФОТОрепортаж

В эти выходные в Хмельницком на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого спортсмены из 12 регионов соревновались за Кубок Украины по универсальному бою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Всего в соревнованиях приняли участие 132 спортсмена.

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Непосредственно спаррингу на ринге предшествовала полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, метание ножей и лазанье по канату.

Безоговорочную победу в весовой категории до 85 кг завоевал боец ​​роты полиции особого назначения ГУНП в Хмельницкой области Артур Гончаренко, тем самым подтвердив высокое звание мастера спорта по универсальному бою.

Кроме того, Артур сделал весомый вклад в победу Хмельницкой области в командном первенстве. Второе место заняли бойцы из Буковины, а бронзу получили представители Одесской области.

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