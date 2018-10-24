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 Редакцию CNN эвакуировали из-за бомбы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозрительный сверток прислали по почте. Сейчас его проверяют полицейские.

Офис американского телеканала CNN эвакуировали из-за подозрительного пакета. Об этом в Twitter написал репортер телекомпании Эрик Левенсон, сообщает Цензор.НЕТ.

Подозрительный пакет был отправлен в редакцию по почте. В настоящее время здание оцеплено, проводится эвакуация. "CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", – написал Левенсон.

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Позднее журналист добавил, что здание оцеплено, повсюду полиция и журналисты.

Руководство телеканала разослало сотрудникам сообщение, в котором призывает их сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности.

"На месте работает полиция, и мы вместе с ними принимаем все возможные предосторожности. Мы также проверяем представительства CNN по всему миру", – сказано в сообщении.

По версии NBC, "подозрительный предмет" в редакции CNN похож на взрывные устройства, которые ранее отправили Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и Джорджу Соросу.

Ранее в среду стало известно, что самодельные взрывные устройства были обнаружены в почте, поступившей в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы.

22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу.

О пострадавших не сообщается.

Источник: https://censor.net.ua/p3093197
 
 
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Там открытки "Привет от Трампа" не было? Редакцию CNN эвакуировали из-за бомбы - Цензор.НЕТ 199 Трамп люто, бешено ненавидит CNN.
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Выборы в Конгресс скоро, вот леваки и балуются.
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Допрыгались, любители нелегалов. А вообще-то похоже на работу дегенератов из Кремля Редакцию CNN эвакуировали из-за бомбы - Цензор.НЕТ 2595
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРедакцию CNN эвакуировали из-за бомбы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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