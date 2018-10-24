 Украинские саперы стали лучшими на соревнованиях в рамках международных учений "Ardent Defender - 2018" в Канаде, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, цель международных учений, участие в которых приняли военнослужащие из 20 стран, - отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде, фокусировка на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях, максимальном уменьшении угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

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Украину в учениях представляли начальник отделения подготовки по поиску и обезвреживанию СВУ Центра майор Андрей Романович, инструктор отделения подготовки по поиску и обезвреживанию СВУ Центра лейтенант Андрей Фомова и инструктор отделения спецподготовки отряда спецподготовки Центра младший лейтенант Николай Лобода.

"Украинские саперы впервые участвуют в международных учениях такого масштаба. Вдвойне приятно, что первопроходцами стали именно наши военнослужащие из Центра разминирования. Кроме украинских и канадских саперов к учениям подключились представители более 20 стран мира, - отметил начальник Центра разминирования полковник Владимир Родиков. - Кроме большого количества участников мероприятия, которые в течение 3 недель делились своим опытом в области разминирования, учения "Ardent Defender - 2018" привлекало еще и потому, что они едва ли не единственные в мире предлагают детальные, реалистичные и всеобъемлющие тренировки во всех аспектах противодействия взрывным угрозам . А отсюда - совершенствование умений и навыков, которые понадобятся саперу как в миротворческих операциях так и на поле боя".

Завершали программу учений соревнования по определению лучшей группы по противодействию взрывным устройствам.

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По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.







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