 Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания. ФОТОрепортаж

Принцип работы новой системы питания прост и понятен - военнослужащему предлагается несколько блюд на первое, второе, салаты и свежие фрукты, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВМС.

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Проверить качество организации питания в Центр оперативного (боевого) обеспечения приехал начальник тыла Командования Военно-Морских сил ВС Украины капитан 1 ранга Александр Андрух: "При подготовке к организации питания мы провели капитальный ремонт столовой, закупку оборудования, которое облегчает работу специалистов продовольственной службы. В перспективе мы планируем перевести практически все части на новую систему питания, в первую очередь, это касается подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне операции Объединенных сил"

Как отметил командир воинской части полковник Леонид Царан, также была проведена работа по подготовке личного состава тыла, обучению поваров по приготовлению вкусных и полезных блюд.

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, каталог продуктов питания, утвержденный министром обороны Украины в апреле 2017 года, содержит 355 наименований. Военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками воинской части блюда. До конца 2018 года на новую систему питания по каталогу будет переведено около 50 воинских частей, то есть 47 тыс. человек личного состава. Полный переход на новую систему питания планируется завершить до конца 2019 года.