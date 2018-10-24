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 Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания. ФОТОрепортаж

Учебные заведения, артиллеристы, морские пехотинцы и Центр оперативного (боевого) обеспечения Военно-Морских сил (ВМС) ВС Украины перешли на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания.

Принцип работы новой системы питания прост и понятен - военнослужащему предлагается несколько блюд на первое, второе, салаты и свежие фрукты, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко

Проверить качество организации питания в Центр оперативного (боевого) обеспечения приехал начальник тыла Командования Военно-Морских сил ВС Украины капитан 1 ранга Александр Андрух: "При подготовке к организации питания мы провели капитальный ремонт столовой, закупку оборудования, которое облегчает работу специалистов продовольственной службы. В перспективе мы планируем перевести практически все части на новую систему питания, в первую очередь, это касается подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне операции Объединенных сил"

Как отметил командир воинской части полковник Леонид Царан, также была проведена работа по подготовке личного состава тыла, обучению поваров по приготовлению вкусных и полезных блюд.

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Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания 02

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Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания 04
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Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания 08Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, каталог продуктов питания, утвержденный министром обороны Украины в апреле 2017 года, содержит 355 наименований. Военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками воинской части блюда. До конца 2018 года на новую систему питания по каталогу будет переведено около 50 воинских частей, то есть 47 тыс. человек личного состава. Полный переход на новую систему питания планируется завершить до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3093168
 
   
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Вау! Весы! Со стрелкой! Портал в СССР! Я фигею!
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І шо? Від того шо в них ваги сцовкові армія не буде крошити вас кацапів на вінігрет...? Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания - Цензор.НЕТ 9111
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Если есть работающие весы, то надо их выкинуть и потратить деньги на электронные?
С этими весами с самолёта надо десантировать?
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Федрыч провел бы реформу за месяц и кормил бы военных страусиной яичницой. Не срослось, не сбылось...
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Выглядит убого. Я бы такое есть не стал. Блин...Неужели банана с апельсинами лолите для фронтовика жалко ? Не говоря уже о нормальной паке...Сам он вон - как свинья уже с гросманом.
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Сфоткано издалека. Шоб рассмотреть было труднее.Шо там в борще происходит.
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Набирайте на кухню матерей и жен военнослужащих и вы увидите каким должно быть питание.
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Это в какой армии мира такое практикуется?
Это в какой стране во всех семьях одинаковое любимое блюдо или одинаковое традиционное питание?
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Цензор.НЕТФотоОбществоДесять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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