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Все про:Киевская область (1534) мигранты (553) Нацполиция (8354) Вьетнам (35)

 Полиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть. ФОТО

В Киевской области полиция задержала 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Уточняется, что в ночь на 24 октября на спецлинию 102 начали поступать многочисленные звонки от жителей пгт Глеваха, которые сообщали, что по поселку ходят иностранцы и просят поесть. На место были отправлены наряды полиции, в том числе полиция охраны.

"Сейчас сотрудники Васильковского отдела осуществляют полицейскую опеку в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов", - сообщают правоохранители.

По факту было начато уголовное производство по ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Мужчина, который удерживал вьетнамцев, задержан. Продолжаются следственные мероприятия для установления других причастных к преступлению.

Полиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть 01
Полиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть 02

Полиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть 03

Источник: https://censor.net.ua/p3093146
 
 
 Топ комментарии
 
Чесно кажучи жаль цих людей, бо вони працьовиті.
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"Сейчас сотрудники Васильковского отдела осуществляют полицейскую заботу в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков. - реформа, однако! А если бы местные не позвонили, то бедолаги бы от голода и дальше пухли. А если серьезно то даже интересно, кто это чел который их принуждал к труду? гражданство его? Источник: https://censor.net.ua/p3093146
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Вони думали, що за кордоном легко. : )))
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"Сейчас сотрудники Васильковского отдела осуществляют полицейскую заботу в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков. - реформа, однако! А если бы местные не позвонили, то бедолаги бы от голода и дальше пухли. А если серьезно то даже интересно, кто это чел который их принуждал к труду? гражданство его? Источник: https://censor.net.ua/p3093146
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не сильно они на роботяг похожи...возможно их просто переправляли в Европу, а хозяин либо не кормил либо бросил
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Не новость, а чет те что...Какие вьетнамцы? Какой мужчина? С какого рожна удерживал? Гадай что хочешь....
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а они (новости) теперь такие почти все. нормальные тексты бывают изредка - в основном, когда Бутусов пишет. вот его читать приятно.
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в Харькове на Барабашке вьетнамцы чувствуют себя очень не плохо, свои к своим даже наниматься не хотят, т.к. считают что мало платят, а харьковчане на вьетнамцев работают по всему рынку, странно, кто этих нанимал или удерживал?
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Чесно кажучи жаль цих людей, бо вони працьовиті.
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Граница на замке! А ключ у Авакова в рюкзаке(((.Везите их всех к Авакову пусть кормит и греет.Его "орлы" накосячили вот пускай и расхлебывает.
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а я бы взял себе вьетнамочку...говорят они роботящие и покладистые
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и предприимчивые... в нашем городе пока работали,скупили все медные тазики и мотоциклы...
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Вьетнамцы как и корейцы в отличии от китайцев действительно труженики по жизни. Даже больше. Настоящие трудоголики. Китайцы ленивые, неопрятные и эгоистические до безобразия. Если над китайцем не стоять с палкой то работать он не будет принципиально. Многовековое имперское рабство вывело тип работника который генетически шлангует без надсмотрщика. Китаец полновесный азиат и чувствует себя успешным только тогда, когда сам становится надсмотрщиком. Самые жестокие и немилосердные менеджеры планеты из китайцев. Никогда не работайте под их руководством если не желаете стать абсолютно аморфным и безинициативным. Именно поэтому китайцы сейчас вынуждены нанимать белых в IT компании, но даже наши украинцы отработав срок контракта за приличные деньги никогда в Китай больше не возвращаются...
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В 90-е был такой типа бизнес у бандюков. Одни ввозили в Украину из Турции всякий сброд из Афгана, Африки и др. стран, потом формировали их в группы и перевозили через Днестр и говорили им Шо это уже Польша, брали с них бало и поминай как звали. Вижу что до сих пор этот бизЬнес актуален... Поліція виявила на Київщині 28 нелегальних мігрантів із В'єтнаму: Ходили і просили їсти - Цензор.НЕТ 5699
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В основном молодёжь. Можно сказать дети ещё. Конечно же не от хорошей жизни они поехали в чужую страну. Врагу не пожелаешь.
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вьетнамцы думали, что приехали в Европу на заработки... оказалось - не доехали )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть. ФОТО
 
 
 
 
 
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