 Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка "Лоск" автомобиль MAN под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев автомобиль Fiat совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из них скончался на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу.
Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.