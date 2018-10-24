 Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка "Лоск" автомобиль MAN под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев автомобиль Fiat совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из них скончался на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу.

Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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