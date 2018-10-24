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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортные происшествия произошли сегодня утром в разных районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка "Лоск" автомобиль MAN под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев автомобиль Fiat совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из них скончался на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу.

Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 01
Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 02
Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3093137
 
 
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Печально что этими пешеходами оказались не кернес и добкин.((
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гепа на коляске патрульных может обогнать Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 8324, а допу ничего не берет, к нему если бабка с косой и прийдет, так он все равно и ее обдолбить сможет Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 8324
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С вероятностью 65% ими оказались их избиратели, которые собственно и виноваты, что гепаград стал таким эталоном позора.
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второй пешеход с Гвардейцев Шеронинцев уже тоже умер в больнице.
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у минулу суботу джип черний сбив мужчину на переході по вул. Клочківській та Отакара Яроша, людина загибла мабуть метрів 15 пролетіла(((
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что Шеронинцев, что Клочковская, всегда были стрёмными улицами. А в плохую погоду совсем труба!
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пр. Мира, пр. Московский, Салтовское шоссе только недавно напротив парка Победы поставили светофор, а до этого по трупу в неделю, на шеронах от Салтовского шоссе до Юбилейного на переходах очень много погибших.
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Дык, спасибо лудшему мэру! Ибо после дождя, который лепил всю ночь и утро, при переходе дороги не смотришь по сторонам, а смотришь как форсировать потоки воды!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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