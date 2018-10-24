 Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 24 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков договорился во время визита в колледж Федеральной полиции Австралии.

"В украинской полиции 140 000 работников. Наши ключевые партнеры в направлении их профессиональной подготовки - США, Канада и ЕС. Опыт Австралии в подготовке полицейских кадров, особенно в направлении расследования тяжких преступлений - будет ценным для украинских правоохранителей", - сообщил Аваков.

Колледж австралийской Федеральной полиции находится в городе Канберра. В нем проводят полную подготовку полицейских кадров - от рекрутов до старших офицеров. Базовый уровень подготовки длится шесть месяцев. Дальнейшая продолжительность обучения варьируется в зависимости от выбранной квалификации.

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"Главный принцип работы Колледжа - обучение людей и передача практических навыков. При этом, важно культурное развитие полицейских. После выпуска курсантов наши сотрудники продолжают наблюдать за выпускниками через их непосредственных координаторов на местах работы", - сказала руководитель Департамента обучения и развития Федеральной полиции Австралии Кайли Фловер.

По ее словам, у австралийской полиции также есть международный учебный центр в Джакарте (Индонезия). Центр обеспечивает программную подготовку для всех международных партнеров.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев поделился опытом реформирования системы обучения полицейских в Украине. В частности, он рассказал о создании и первых достижениях Академии патрульной полиции, которая начала подготовку полицейских в январе этого года.

"Недавно в украинской Академии состоялся пятый выпуск. Почти 500 полицейских уже получили подготовку по учебной программе, которую мы разработали с помощью наших международных партнеров. Но для нас очень важен опыт австралийских полицейских, которые имеют такую ​​мощную базу подготовки", - отметил Князев.

Министр внутренних дел пригласил представителей полицейского колледжа Австралии посетить Академию патрульной полиции в Украине и помочь в подготовке специализированных учебных программ.

Напомним, МВД Украины и Австралии будут совместно противодействовать трансграничным киберугрозам.