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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД. ФОТОрепортаж

Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе Федеральной полиции Австралии, которая включает в себя управление расследованиями тяжких преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 24 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков договорился во время визита в колледж Федеральной полиции Австралии.

"В украинской полиции 140 000 работников. Наши ключевые партнеры в направлении их профессиональной подготовки - США, Канада и ЕС. Опыт Австралии в подготовке полицейских кадров, особенно в направлении расследования тяжких преступлений - будет ценным для украинских правоохранителей", - сообщил Аваков.

Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД 01

Колледж австралийской Федеральной полиции находится в городе Канберра. В нем проводят полную подготовку полицейских кадров - от рекрутов до старших офицеров. Базовый уровень подготовки длится шесть месяцев. Дальнейшая продолжительность обучения варьируется в зависимости от выбранной квалификации.

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"Главный принцип работы Колледжа - обучение людей и передача практических навыков. При этом, важно культурное развитие полицейских. После выпуска курсантов наши сотрудники продолжают наблюдать за выпускниками через их непосредственных координаторов на местах работы", - сказала руководитель Департамента обучения и развития Федеральной полиции Австралии Кайли Фловер.

Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД 02

По ее словам, у австралийской полиции также есть международный учебный центр в Джакарте (Индонезия). Центр обеспечивает программную подготовку для всех международных партнеров.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев поделился опытом реформирования системы обучения полицейских в Украине. В частности, он рассказал о создании и первых достижениях Академии патрульной полиции, которая начала подготовку полицейских в январе этого года.

Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД 03

"Недавно в украинской Академии состоялся пятый выпуск. Почти 500 полицейских уже получили подготовку по учебной программе, которую мы разработали с помощью наших международных партнеров. Но для нас очень важен опыт австралийских полицейских, которые имеют такую ​​мощную базу подготовки", - отметил Князев.

Министр внутренних дел пригласил представителей полицейского колледжа Австралии посетить Академию патрульной полиции в Украине и помочь в подготовке специализированных учебных программ.

Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД 04

Напомним, МВД Украины и Австралии будут совместно противодействовать трансграничным киберугрозам.

Источник: https://censor.net.ua/p3093085
 
   
 Топ комментарии
 
У них на штабной работе одни женщины, а у нас одни рюкзаковы и пузатые генералы, млятЬ...
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Блін стільки листя на кашкеті, як в лісника. Випадково, чи є щось спільне між гайовим і поліціянтом?
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Совки не можуть без "лістьєв". Реставрація совкоміліції і в повернутих совкокашкетах з "лістьямі".
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Интересно, а тот николаевский мусорнечеловек по какой программе обучался？
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Озабоченная алкашня. Вот вам и реформы во всей красе.
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Так шо, теперь кенгуру закупать будем?
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Блін стільки листя на кашкеті, як в лісника. Випадково, чи є щось спільне між гайовим і поліціянтом?
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Совки не можуть без "лістьєв". Реставрація совкоміліції і в повернутих совкокашкетах з "лістьямі".
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Да вы туда для начала хоть более адекватных и психически-уравновешанных наберите, а потом уж учите.
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арАваков таки рідкісний вилупок, непересічне чмо і банальний покидьок. і таки віртуозний, американський досвід явно не для його планів і амбіцій, там красти зась, наживатись на держбюджеті шансів 0.
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Спочатку тре позбавитись совковсько ментовськоі клапки у голові а потім вже в когось там вчитись, бо о немає сенсу
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У них на штабной работе одни женщины, а у нас одни рюкзаковы и пузатые генералы, млятЬ...
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Они к нам или мы к ним? Билетики, однако, дорогие. Кстати, столько стран нас учило по всяким своим методикам. В головке не перепутается?
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Це добре... Вже пройшли за американською програмою, англійською, канадською, шведською, німецькою... Залишилося десь 150 програм...
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Полиция в Австралии то что надо, есть чему у них поучиться, но поехать им в Украину сложно, чтобы получить визу нужно пройти круги ада, пришло время сделать Украине безвизовый въезд для австралийцев
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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