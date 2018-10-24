 В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15. ФОТО

В Украину доставлены еще 7 локомотивов General Electric, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на медиацентр "Магистраль" ПАО "Укрзализныця".

"Еще 7 локомотивов General Electriс прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, направятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования", – говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, продолжается процесс сертификации тепловозов.

После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию (ориентировочно, в ноябре) локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. И после этого локомотивы будут задействованы в перевозках.

Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский научно–исследовательский институт вагоностроения".

Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов.

"Железнодорожный транспорт стремится быть "зеленым" видом. Обновление тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами", – отметил Кравцов.

Он также добавил, что по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в общей сложности уже 15. Остальное поступит в первом квартале 2019 года.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.

Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.

24 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.