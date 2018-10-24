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 Экономика, Общество
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Все про:Укрзализныця (1476) локомотивы (4)

 В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15. ФОТО

Новые локомотивы отправят на Крюковский вагоностроительный завод для доукомплектации.

В Украину доставлены еще 7 локомотивов General Electric, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на медиацентр "Магистраль" ПАО "Укрзализныця".

"Еще 7 локомотивов General Electriс прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, направятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования", – говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, продолжается процесс сертификации тепловозов.

После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию (ориентировочно, в ноябре) локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. И после этого локомотивы будут задействованы в перевозках.

В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15 01

Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский научно–исследовательский институт вагоностроения".

Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов.

"Железнодорожный транспорт стремится быть "зеленым" видом. Обновление тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами", – отметил Кравцов.

В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15 02

Он также добавил, что по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в общей сложности уже 15. Остальное поступит в первом квартале 2019 года.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.

Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.

24 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.

Источник: https://censor.net.ua/p3093079
 
   
 Топ комментарии
 
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Юлеботам это не интересно. Я у одного дятла спросил,когда первые пришли, а что,надо было на палубу рельсы положить,чтоб в собранном состоянии везти?!
Ответа нет. В методичке не написано.
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Во первых нулевые. Во вторых идет ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ. Втретьих. Я уже одного дятла спросил,когда первые пришли, а что,надо было на палубу рельсы положить,чтоб в собранном состоянии везти?!
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Работать надо уметь. Недаром в США умеют работать, а че нашим слабо столько тепловозов так бістро сделать? Неуспели оплатить - уже все и отгрузили
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У низ завод по выпуску этих тепловозов расеяне не покупали!
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да по всему миру филиалы, какой завод, в Казахстане и РФ в том числе
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И американский тепловозный завод не в Луганске находится.
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Во первых нулевые. Во вторых идет ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ. Втретьих. Я уже одного дятла спросил,когда первые пришли, а что,надо было на палубу рельсы положить,чтоб в собранном состоянии везти?!
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Потому что в Казахстане рынок азиатский, а в Украине только украинский. Разница в объемах.
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В принципе, договор о полной локализации производства (читай - построить завод). Но поскольку тепловозы нужны на вчера, то первые тепловозы идут из Америки почти готовые, дособираются в Украине.
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Это потому, что Вы в ваших Америках не читали предыдущих статей на эту тему.
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вы определитесь с определением "ТО", есть регламентные работы, а есть межрегламентное обслуживание
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Ниче, наши умельцы налепят тюнинга, отмоют денег и жизнь наладится
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Тимоха-бы из раисси-стотыщь паровозов привезла-бы!
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Юлеботам это не интересно. Я у одного дятла спросил,когда первые пришли, а что,надо было на палубу рельсы положить,чтоб в собранном состоянии везти?!
Ответа нет. В методичке не написано.
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Какое она имеет отношение к теме ?
Или в методичке написано: гадить где попало.
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Нет, ну я понимаю, что "работы всякие важны, работы всякие нужны", пиши-зарабатывай, но К ЛЮБОЙ работе нужно относится ответственно, а то мы так дойдем, что прогноз погоды будем комментировать, и писать что дождь это потому что тимошенко плохая, а солнце это заслуга порошенка.
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Ну, допускаю, что на первых статьях о поставках тепловозов у человека был спор с юлеботом, от которого он так и не отошел.
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Сколько раз ты готов повторить этот текст?
Сложно новые предложения составлять?Скудный словарный запас?
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Со страхового аукциона по льготной растаможке?
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Для рассеянцев такие поставки для Украины , как серпом по яйцам 😀
Обложили кацапов по полной , но ещё трепыхаются , вот к примеру ;
таки запускает СПГ США в Германию !!
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"Рабинович", есть хорошая поговорка: "Прежде чем открыть рот, для того, чтобы что-то сказать, убедитесь, что Ваш язык соединён с мозгом...". И ещё одна - "Молчи - сойдёшь за умного...". Для тебя, умеющего "стучать по клаве", но не понимающего, как в "Гугле" вопросы ставить:
"Самой распространённой в мире шириной колеи является 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Прибалтики, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

Ширина́ колеи́ - в железнодорожном транспорте, - расстояние между внутренними гранями головокрельсов.
В силу различных причин ширина колеи на разных железных дорогах в разных странах мира различна. Это создаёт определённые препятствия для транспортировки грузов и перевозки пассажиров по железным дорогам, имеющим разную ширину колеи.
Для преодоления этого используются:перегрузка грузов (пересадка пассажиров) из подвижного состава, предназначенного для использования на железных дорогах одной колеи в вагоны другой колеи;перестановка вагонов на вагонные тележки, предназначенные для движения по определённой колее;различные технологии автоматического изменения ширины колеи.
В этих целях на стыковочных пунктах, а часто и на многие десятки километров в обе стороны могут соседствовать железнодорожные пути с разной шириной колеи либо совмещённые разноколейные железнодорожные пути.

С середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи, позже - СССР и Финляндии, а впоследствии и Монголии, была выбрана ширина колеи 1524 мм (5 английских футов). С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм. Это было сделано с целью увеличения стабильности пути при эксплуатации грузовых поездов, повышения их скорости движения без модернизации самого подвижного состава. После распада СССР это - стандарт ширины колеи на железных дорогах всех стран, образовавшихся на его месте. Железные дороги Финляндии и метрополитен Хельсинки до настоящего времени продолжают использовать прежний стандарт - 1524 мм.
Вот для этого и отправили локомотивы без колёсных пар, которыми и будут они доукомплектовываться на Крюковском заводе... А ты про "ЗРАДУ" "развонялся"...
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Это которые в Казахстане уже хз сколько лет работают?
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Ні щоб відновити своє виробництво, збільшувати робочі місця, так завезли
15 янкоблях.
потужно.
там же можна закупити через посередників і "наваритись"
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Где? В оккупированном кацапами Лоханске, откуда все вывезли? Или в Харькове, где тепловозы не выпускаются с 50-х годов?
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Да оно как свои коменты на диване тебе наклепает этих тепловозов пачку!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВ Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15. ФОТО
 
 
 
 
 
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