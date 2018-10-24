 В Украину доставили еще 7 локомотивов General Electric, всего их уже 15. ФОТО

В Украину доставлены еще 7 локомотивов General Electric, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на медиацентр "Магистраль" ПАО "Укрзализныця".
"Еще 7 локомотивов General Electriс прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, направятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования", – говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, продолжается процесс сертификации тепловозов.
После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию (ориентировочно, в ноябре) локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. И после этого локомотивы будут задействованы в перевозках.
Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский научно–исследовательский институт вагоностроения".
Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов.
"Железнодорожный транспорт стремится быть "зеленым" видом. Обновление тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами", – отметил Кравцов.
Он также добавил, что по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в общей сложности уже 15. Остальное поступит в первом квартале 2019 года.
Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.
Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.
24 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.
Ответа нет. В методичке не написано.
Или в методичке написано: гадить где попало.
Сложно новые предложения составлять?Скудный словарный запас?
Обложили кацапов по полной , но ещё трепыхаются , вот к примеру ;
таки запускает СПГ США в Германию !!
"Самой распространённой в мире шириной колеи является 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Прибалтики, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
Ширина́ колеи́ - в железнодорожном транспорте, - расстояние между внутренними гранями головокрельсов.
В силу различных причин ширина колеи на разных железных дорогах в разных странах мира различна. Это создаёт определённые препятствия для транспортировки грузов и перевозки пассажиров по железным дорогам, имеющим разную ширину колеи.
Для преодоления этого используются:перегрузка грузов (пересадка пассажиров) из подвижного состава, предназначенного для использования на железных дорогах одной колеи в вагоны другой колеи;перестановка вагонов на вагонные тележки, предназначенные для движения по определённой колее;различные технологии автоматического изменения ширины колеи.
В этих целях на стыковочных пунктах, а часто и на многие десятки километров в обе стороны могут соседствовать железнодорожные пути с разной шириной колеи либо совмещённые разноколейные железнодорожные пути.
С середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи, позже - СССР и Финляндии, а впоследствии и Монголии, была выбрана ширина колеи 1524 мм (5 английских футов). С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм. Это было сделано с целью увеличения стабильности пути при эксплуатации грузовых поездов, повышения их скорости движения без модернизации самого подвижного состава. После распада СССР это - стандарт ширины колеи на железных дорогах всех стран, образовавшихся на его месте. Железные дороги Финляндии и метрополитен Хельсинки до настоящего времени продолжают использовать прежний стандарт - 1524 мм.
Вот для этого и отправили локомотивы без колёсных пар, которыми и будут они доукомплектовываться на Крюковском заводе... А ты про "ЗРАДУ" "развонялся"...
15 янкоблях.
потужно.
там же можна закупити через посередників і "наваритись"