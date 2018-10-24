 "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.







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Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.