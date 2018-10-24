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 "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партии "Батькивщина" и "Свобода" проводят акции а правительственном квартале в Киеве (под зданием Кабмина и Администрации президента) против повышения цен на газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.

Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 01
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 02
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 03

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Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 04
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 05
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 06
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 07

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Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 08
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 09
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 10
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 11
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 12
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 13
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 14
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 15
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 16

Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/p3093043
 
   
 Топ комментарии
 
Остальных Киевлян я так понимаю цена на газ устраивает?
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Таак! Кто там против животворящего повышения цен на газ? Свобода и Йулька? Так и запишем - огенды кримбля. Эгеж, подсвинки?
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Це ж яку? Наприклад вибухати свої складі з боєприпасами чи дерьмобогдани за космічними цінами у ВСУ сплавляти? Чи може рюкзаки для НГ з откатами закупати?
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я смотрю ты эксперд во всех вопросах
вот только цитировать надо точней
ей не понравилось что
она не розмовляе не українською не російською
а тот суржик которым она пользуется напоминает
рыга азирова
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не бреши. основна претензія до патлатої санітарки - це її людоїдська типу рихорма, яка добиває медицину. Про це ЬТимошенко говорила на зістрічі в кривому Розі і Хмельницькому.
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Тимошенко, яка набирала боргів по 1 млрд в місяць тепер обіцяє "відмовитися від міжнародної фінансової допомоги та поруч з цим - не привести Україну до дефолту" ггг 😄

Ну і ЮВТ, яка обклеїла своїм фейсом ледве не всі бігборди в Україні, заявила, що вона проти політичної реклами =)ню ню .
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Ось Юліне пояснення про запозичення, що брав її уряд у 2008му:
_________________________________________
"Трохи поясню. Під час світової фінансово-економічної кризи ми залучали запозичення із зовнішніх джерел, в основному від МВФ як потужного міжнародного кредитора. Це було необхідно для підтримки нашого платіжного балансу і видатків із бюджету на підтримку економіки. Ці гроші позичалися менше, ніж під 3% річних. За умовами програми МВФ Стенд-бай, погашення цих кредитів мало відбутися за три роки, що і було зроблено. Тобто всі зовнішні борги часів мого уряду були погашені до останньої копійки у 2012 році. Інший метод зовнішніх запозичень - євробонди - мій уряд не використовував через великий відсоток. А чинний уряд, до речі, безкінечно виходить на цей ринок і позичає короткі і дорогі гроші - під 9,5%.", - Ю. Тімошенко.
__________________________
Тепер зрозуміло, Амбер?
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Вана , крім російської , не володіє жодною іноземною мовою , навіть украінської мови не знає ! Набридла своєю брехнею , та популізмом !
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А що народу від того, що Хуйло німецькою балакає?
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На росії буже багато путіних. Одні знають німецьку, а інші не знають.
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Путиных,дійсно багато,але Пуйло,Хуйло,та Хутін в одному екземплярі?
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Теж їх багато, як взагалі лайна на росії.
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Там на плакаті офіційного мільйонера Порошенка звинувачують у тому що на відпустку він витратив 38 000 доларів.
Так бідна як церковна миша Юлька на весілля доньки витратила за найскромнішими підрахунками 500 000 доларів.
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кац а ты сам перещитал
эти 500 000 или
так в методичке написано
про мальдивского корреспонденты
финансовое обоснование выдали
что по чем
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Є підозра,що кацахол все знає,тому що друг сімейний?
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У йули очёчки ,как у школьниц из порнофильмов. Лолита ,мля )))) И как обычно йулина гвардия - полоумные бабки )

"Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 343
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Старая шкура и прокинутая Свободы решили объеденится. Ржу немогу
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Шо до всрачки? То і чути, як від тебе смердить "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 8482
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Движение против повышения цены на газ - это откровенный популизм в чистом виде, рассчитанный на недалеких людей в вавкой в голове.
"Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 8760

От вавки в голове помогает зеленка, если принимать по два стакана три раза в день . "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 8847



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Юлєчка, зіронька ти наша!
Будь-ласка, зроби ще ковбасу по 2-20 і сигарети по 20 копійок!

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Кацахол,ну почему Вы так в Юльку влюблённый и уже давно?
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Хоч не палю, але треба не 20 копійок. Була же "Прима" по 14 копійок!
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ну ты и идииииииееееееет
сигареты это вред для
здоровья тут как раз

надо повышать
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"По йдеться в сюжеті "Прямого" "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 5736
Далі можеш не старатись, трудівник соєвого цеху.
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старатись старатися, але тобі твій горлівський іммігрант не буде писати.
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що ти хотів цим сказати, таджик? повчити мене рідної мови?
Почитай про суфікс -СЬ як розмовний варінт - СЯ.
Для тюрків це незвично, розумію "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 3205 Суфіксальна система тюркських мов має інші особливості.... Але тобі це краще знати.
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Це ти розповідай своєму зрадоботному товаришу "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 2578
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СТАРАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., перев. з інфін. 1. Докладати зусиль, щоб зробити що-небудь; намагатися, силкуватися. Радила [Мар'янка] Олексієві, щоб він і собі старавсь бути таким жвавим парубком, як Юрко (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 293); - Ви подумайте тільки самі собі. Два роки він уже старається попасти до гімназії (Гнат Хоткевич, I, 1966, 149); Біла візникова кобила помітно кульгала. Підіймала заднє копито і старалася бігти на трьох (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 375); - Тяжко, Оксеночку, дуже тяжко. Не знаю, чи й витримаю. - А ти вір у наше щастя і витримаєш. - Та вже зі всіх сил старатимуся.
http://sum.in.ua/s/staratysja
Вчи українську мову, хоч тобі заважає російськомовна щелепа.
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Гречневый лохторат бабы Йули а..ха..ха...ха. ботоксная старушка показала свой настоящий рейтинг...а...ха..ха..ха
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а ти показав рівень порохоботів загалом і свій зокрема
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Дивно. Тема про Юлю, а Маріна і досі не відписалася...
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Фух, а то я вже думав кінець світу настане....
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Бабе Йуле не стыдно перед гречкой ботокс метать?
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Вона-патологічна Брехуха!Не розумію,чому Вас це дивує?...Сприймаю всі фото-відео з нею,як спам,мізки не сприймають,абстрагуються,нервова система не страждає)Раджу всім))
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Я колись особисто знав людей із її партії та переконався, що вони брехуни. Тепер ті, хто з нею об'єднаються програють.
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А ще ти особисто знаєш людей з партії Порошенка, Кононенка, Грановського, Березенка, Луценків і тд.
Без сумніву, вони - взірець чесності і порядності!
Хто з ними об'єднується - виграють. До того часу, поки в країна відсутня нормальна правоохоронні система.
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Ваш коментар це лише ваша "інтертрепація" "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 5369
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Хитра Вона втекла в опозицію, бо паскудити тих, хто розбудовує державу, хоч і спотикаючись, легше, аніж самій впрягтися у плуга. А щодо ціни на газ, то вона має бути ринковою в глобалізованій економіці, до якої ми прагнемо. У Венесуелі найнижчі ціни на енергоносії, а інфляція мільйонна. Або поступові реформи, або дефолт і економічна ізоляція та курс долара по 100. Поляки провели такі болючі реформи шоком для населення, але за три роки досягли успіху. Ми ж плентаємось через юльок, які лише популістичними гаслами морочать голову недотепам.
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Ціна дійсно повинна бути ринковою, але при цьому треба було відповідно збалансувати зарплату. Тому проблема існує і її треба вирішувати.
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а повернутись до "Клубу порохоботів" ти не хочеш?
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Хватит ботоксной бабушке уже позориться с гречневыми стариками, эти "протесты" кроме смеха ничего не вызывают.
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Юля вышла на тропу войны. Ищите работу, порохоботы. Все Майданы начинались в декабре.
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Помним начало всяких манданов "вкладчиков", "михоманданов" и пр.... всё закончилось позорным пердежом в лужу....этот не исключение.
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Собрать пенсов по 180 грн, херасе войну она намечает ))
https://www.youtube.com/watch?v=RZT6rtBAhrs
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Надо в выходные протестовать, основная масса людей на работе. Ни когда не было желания ехать на "Майдан", даже когда Овоща сбрасывали, сейчас, аж руки чешутся.
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Власть Порох***ла подписала себе смертный приговор на выборах. Юлия Тимошенко пройдется своими каблуками через жирную заплывшую поросячую тушу Пецы к президентскому креслу.
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Соціалізм можно будувати в тій країні, яку не шкода.

Дайош дешевий бензин!
Дайош халяву і йухподатків!
Дайош Йулю в президенти Венесуели!

Головне, що під МВФ не лягти.

"Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 9364
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Порохловатні рвуть свої пердаки, з задоволенням бачу цій чудовий малюнок "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батьківщина" і "Свобода" проводять в урядовому кварталі мітинг проти підвищення цін на газ - Цензор.НЕТ 2503
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Цю владу багато за що можна критикувати, але це - дешевий популізм. Давайте не підвищувати ціни на газ, залишимося без кредиту МВФ і оголосимо дефолт - наслідки для людей з невеликими доходами будуть у 10 разів гіршими.
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Вот прошмандовка старая, ВОНА понимает что всьо пропало и ей ничего не светит, и истеричит во всю.
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Чи це правда, що Курва Московська є власницею мереж ломбардів в Україні i
обирає самих зубожілих і знедолених?


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Зрадофилы, это 95% населения Украины. И что интересно, что половину "порохоботов" после смены стают зрадофилами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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