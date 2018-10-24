 "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.
Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
вот только цитировать надо точней
ей не понравилось что
она не розмовляе не українською не російською
а тот суржик которым она пользуется напоминает
рыга азирова
Ну і ЮВТ, яка обклеїла своїм фейсом ледве не всі бігборди в Україні, заявила, що вона проти політичної реклами =)ню ню .
_________________________________________
"Трохи поясню. Під час світової фінансово-економічної кризи ми залучали запозичення із зовнішніх джерел, в основному від МВФ як потужного міжнародного кредитора. Це було необхідно для підтримки нашого платіжного балансу і видатків із бюджету на підтримку економіки. Ці гроші позичалися менше, ніж під 3% річних. За умовами програми МВФ Стенд-бай, погашення цих кредитів мало відбутися за три роки, що і було зроблено. Тобто всі зовнішні борги часів мого уряду були погашені до останньої копійки у 2012 році. Інший метод зовнішніх запозичень - євробонди - мій уряд не використовував через великий відсоток. А чинний уряд, до речі, безкінечно виходить на цей ринок і позичає короткі і дорогі гроші - під 9,5%.", - Ю. Тімошенко.
__________________________
Тепер зрозуміло, Амбер?
Так бідна як церковна миша Юлька на весілля доньки витратила за найскромнішими підрахунками 500 000 доларів.
эти 500 000 или
так в методичке написано
про мальдивского корреспонденты
финансовое обоснование выдали
что по чем
От вавки в голове помогает зеленка, если принимать по два стакана три раза в день .
Будь-ласка, зроби ще ковбасу по 2-20 і сигарети по 20 копійок!
сигареты это вред для
здоровья тут как раз
надо повышать
Далі можеш не старатись, трудівник соєвого цеху.
старатисьстаратися, але тобі твій горлівський іммігрант не буде писати.
Почитай про суфікс -СЬ як розмовний варінт - СЯ.
Для тюрків це незвично, розумію Суфіксальна система тюркських мов має інші особливості.... Але тобі це краще знати.
http://sum.in.ua/s/staratysja
Вчи українську мову, хоч тобі заважає російськомовна щелепа.
Без сумніву, вони - взірець чесності і порядності!
Хто з ними об'єднується - виграють. До того часу, поки в країна відсутня нормальна правоохоронні система.
https://www.youtube.com/watch?v=RZT6rtBAhrs
Дайош дешевий бензин!
Дайош халяву і йухподатків!
Дайош Йулю в президенти Венесуели!
Головне, що під МВФ не лягти.
обирає самих зубожілих і знедолених?