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 Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит". ДОКУМЕНТ

В Николаеве инспектор Александр Гришаев задержал водителя, обвинив его в управлении автомобилем в состоянии опьянения несмотря на то, что по результатам исследования в лаборатории, никаких следов употребления алкоголя или наркотиков не было.

Об этом на своей странице в в Facebook написала жена пострадавшего, PR-менеджер MacPaw Юлия Петрик, инфоримрует Цензор.НЕТ.

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"Пока я в пятницу выступала на Киевском Международном Экономическом Форуме и рассуждала об успехе украинских компаний зарубежом, а иностранных инвесторов кормили устрицами и поили шампанским, мой муж Максим Петрик, находился в Ингульском райотделе города Николаева в наручниках по липовому обвинению. Это настолько абсурдно и нелепо, что ни тогда, когда я узнала, ни сейчас, когда пишу об этом, все ещё не могу поверить в произошедшее", - написала она.

"Как все было? Максим был в командировке в Николаеве и уже ехал ставить машину на стоянку, чтобы на поезде ехать в Киев. Его остановил полицейский патруль с инспектором Гришаевым Александром Александровичем. Причина остановки — отсутсвие брызговиков в автомобиле. Для справки: машина 2014 года куплена в салоне, без брызговиков в заводской комплектации. Но инспектор даже не просит справку о тех состоянии автомобиля, а уже говорит, что во время остановки муж не включил левый поворот (потом на видео инспектор увидит, что таки включал) и не включил аварийку (действительно не включил). Нарушения минимальны, но Гришаев не сдаётся. Ему не нравится цвет лица и цвет языка водителя, ещё и кажется, что руки слишком трясутся. Выход один — проверить Максима на состояние наркотического и алкогольного опьянения в местном диспансере. Тут надо знать моего Максима. БОльшего адепта веры в перемогу и оптимиста по отношению к реформам в Украине, я не знаю. И решать вопросы деньгами "на карман" и взятками он не будет. Да и что решать, собственно. Зная, что ничего из запретных средств он не употреблял, без сопротивления соглашается на обследование. В Областном Николаевском диспансере пытаются подсунуть тару б/у для анализов, Максим требует стерильную. Неохотно, спустя какое-то время, находят таки стерильную. Естественно, ничего не обнаруживают. Врач даёт заключение, что никаких признаков опьянения (ни наркотического, ни алкогольного) не обнаружено", - отметила Юлия Петрик.

Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит 01

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"На этом месте вся история могла бы закончиться извинениями, и Максим бы поехал спокойно домой на поезде, но по дороге из наркодиспансера Гришаев Александр придумывает, что надо ещё пройти и алкотесты у полиции. Максим отказывается, потому что на руках есть заключение врача о его состоянии, и нет необходимости (медицинской и юридической) проходить алкотесты полиции. Гришаев уточняет, отказывается ли водитель пройти их тесты. Получив ответ, надевает на мужа наручники и везёт в участок. Муж успевает позвонить в СБУ и оставить жалобу на превышение служебных обязанностей сотрудником полиции. Дежурная принимает обращение, но по состоянию на сегодня 22 октября, 10.00, никто так и не среагировал на обращение. В райотделе Максиму дают адвоката. Адекватный, вменяемый профессионал. Похоже, не в первый раз тот сталкивается с бесчинствами Гришаева и предлагает везти Максима снова на обследование к врачу, коль все ещё есть подозрения. Но полицейский отказывается, объясняя это тем, что прошло 2 часа с момента задержания, и сейчас анализы не имеют смысла. Да и смена уже заканчивается, заметно спешит, просит остальных поторопиться. В итоге — забирают права, выписывают временные. Машину на штрафплошадку не забирают. Документы отправят в суд по месту жительства в Киев", - пишет Юлия Петрик.

"Оказалось, что интернет знает случаи, где инспектор Гришаев бесчинствует, он частый фигурант в роликах на YouTube, явно питает слабость к наручникам. В 2016 году против него открывали дело по превышению служебных обязанностей (см скриншот). Насколько знаю, тому делу не дали ход.

 Вопрос: куда обращаться, чтобы факт превышения полномочий инспектором получил необходимую огласку? Куда писать, чтоб каждый служащий, наделённой минимальной властью, не чинил беспредел на своём месте, придумывая на ходу новые причины задержания и при этом не чувствовал себя безнаказанным? Сколько людей должно умереть, чтобы наконец-то ощутить изменения в стране?
Друзья, прошу поддержать репостом, потому что с нашего молчаливого согласия такие случаи будут только учащаться. При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит", - резюмировала Юлия Петрик.

Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит 02

Источник: https://censor.net.ua/p3093029
 
   
 Топ комментарии
 
Полицейские? Возвращение к мусорам, пока что стадия менты.
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Ну шо ви за люди? У Грішаєва жінка теж на Мальдіви хоче )))
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Полицейские? Возвращение к мусорам, пока что стадия менты.
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А сколько радости было, когда эти недо-копы вышли селфи делать...Все, как всегда у нас - сразу Перемога, а потом Зрада.
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Не очаровуйтесь і не розчарованими будете.(С)
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Так, для информации, большая часть этих "недо-копов" шли работать в полицю, руководствуясь принципом "служить и защищать". Но увидев все то говно, которое не ходило уходить в прошлое, уже уволились из полиции. А сейчас там бешеный недобор, а всё старое "подняло голову" и возвращает былые порядки.
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Ну шо ви за люди? У Грішаєва жінка теж на Мальдіви хоче )))
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это все реформы и их последствия...… Кто нормально-вменяемый пойдет работать в полицию ? Правильно, только фанат справедливости и профессии... Такие может и есть, не встречал пока...… А остальные все вот такие Гришаевы....
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Вел себя как дибил, провоцировал вот и получил соответствующее отношение. Полиция ведет себя вполне корректно.
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а деньги заховал...и в грязную посуду пипи не захотел...и опять "дунуть" отказался...
ваще хам! (более того еще и трезвый оказался...скотина)
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Просто так наручники не надевают. Почему в Европе такие умники себя ведут тихо перед полицией?
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Я абсолютно не отношусь к тем, хто "поливает" нашу полицию когда надо и не надо.
Но 100% идеальных полицейских нет нигде, в том числе и на Западе.
Поэтому таких, которые ведут себя неправильно, нужно выявлять и избавляться от таких сотрудников.
Пусть Гришаев или его начальство объяснятся по поводу этой истории.
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Аналізи поеащали що був тверезий, провокував поліцая додому без кеша в кишені піти
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Ну, да, корректно... Бухого водилу (по их мнению) отпустили и выдали ВРЕМЕННОЕ удостоверение Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит" - Цензор.НЕТ 4798 Это как, адекватно?
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Куда писать?
Ну так начальнику этой паршивой овцы, министру Авакову, любителю писать там, где пишет автор поста, и нужно написать. В фейсбук.
Может так он быстрее узнает об этом.
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"Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв" Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит" - Цензор.НЕТ 3741
Вскрытие показало пациент был жив.
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Как они были мусора поганые, так и остались. В Одессе сталкивался.
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Моему дружбану именно в Одесской области сделали так же. История один в один. Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит" - Цензор.НЕТ 4187
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Одну сторону выслушали! Что скажет вторая сторона?
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очевидно что справка получена задним числом через нужных людей.
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делать выводы на основании трёпа сложно. так можно и не такое на....
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Взагалі-то це не трьоп, тут навіть скрін документа є. З підписами і печаткою
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Общался пару раз с новой полицией - всё в пределах нормы и здравого смысла, может не поподал на оленей, но эти ребята вроде адекватные. Нефик провацировать, а потом ныть.
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тогда ютуб тебе в помощь там много есть интересного про новых адекватных и не заплямованых!! и радуйся что тебе пока что везло!!
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Це людина, точніше нелюдь, який ігнорує і ганьбить навіть ті мінімальні позитивні зміни які є в державі! Судячи з відгуків, пару років він незаслужено находиться серед людей,це стосується і його керівників! Вважаю всіх до відповідальності по максимуму! По другому цю нечисть не вивести.
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а нечего было садиться пьяным за руль
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Побольше бы таких инспекторов как Александр.
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та куда вже больше.. уже за каждым кустом по Александру в засаде сидит=)
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Александр по кустам не прячется, он добросовестно выполняет свою работу!
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Бабло собирает с людей, вот это он добросовестно делает.
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Грішаєв,це ти? у тебе що, зміна закінчилась???А почитать слабо, да? Там же написано- був тверезий.
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Всё правильно полиция делает,а то пьяни на дорогах развелось каждый второй по Пьяне ездит
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Вы заключение экспертизы в новости видели?
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Лучше перебдеть чем недобдеть.скорее всего водитель вёл себя неадекватно,вот и вызвал подозрение у полицейского.
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правильно берешь и всех сажаешь всех до единого а суд разберется кто виноват и так каждый день! вот образец счастья да!!
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Подозрения - повод для проведения экспертизы. Абсолютно согласен.
Но, после получения заключения экспертизы, подозрения можно запыжевать в ...
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если в новостях говорят что мусор кого то омителил, то да я в это верю!!
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Как они были мусора поганые, так и остались. В Одессе сталкивался.
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жена пострадавшего, PR-менеджер - что еще дальше читать?
конечно, там будет про "перемоги, изменения в стране" и прочая манипулятивная лабудень

есть процедуры, жалуйтесь, и загрязняйте фейсбук уже результатами, а не вашей личной уязвленной оценкой, которая заведомо будет субъективной
слишком много народу целью своей жизни сделало самоутверждаться с видеокамерой в руках

на роликах, кстати, тоже ничего военного не увидел - все злоупотребления со слов теток-свидетелей, эффект вранья толпы, пусть выложат видео с нагрудных регистраторов.
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ха ха ха
а нагрудные регистраторы не работали они в 90% случаях ламаются, что скажешь для тебя это новость! ну так спустись с небес на землю!!
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а прокурор вместе с начальником этого мусора в баню ходют и бухают в одном ресторане! так что результат известен заранее!!
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Ты в той бане веником их паришь? Откуда такие подробности? Или ты мальчик по вызову?
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на ютубе есть видео, кто хочет тот найдет а кто не хочет тот верит в сказки и добрых мусоров!!
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Я видел на ютубе видео ,где ты с ляшко кувыркаешься. Опровергни.
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тогда давай скажем что они пидоры и подвтердим это количеством лайков.

только завтра чувак с 10000 подписчиков напишет в фейсбуке что ты мудак, крикнет "Слава Украине!" получит 100 лайков, и окажется прав?
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проблема в том, что демократия - полезная вещь для сознательных людей, а не для быдла
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та мне насрать на тебя и того чувака! факты вещь упрямая, даже так сказать европа и спецы признают что реформа с мусарней провалилась!! один ты тут дартаньян!!
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ну тогда проще - пнх, тебе так понятнее

ты просто кусок толпы, и за ней идешь, и при этом сам делать ничего не хочешь
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ага я должен платить налоги чтобы тем же мусорам давали ЗП из моих налогов, а потом я сам же должен следить за правопорядком! тогда нахера я плачу налоги и нахера нам такие мусора если я сам должен следить да еще и отлавливать мусоров!! у тебя с логикой как нормально?!!
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проще огульно их обвинить, ничем не доказывая, кроме того что ты платишь налоги, и кругом зрада
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а что я не плачу налоги? а может нет зрады? я просто описываю ситуацию как она есть! и налоги я плачу и кругом у нас жопа (зрада) так что это не я плохой это такие реалии у нас творятся! и говорить на черное что оно белое лично я не собираюсь! хочешь решить проблему надо хотя бы честно ее озвучить а не делать вид что ты не обосрался!!
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Реформа это введение новых правил отношения ментов и граждан, а вот этого как раз и не было! было просто переименование и переодевание и смена табличек а правила то как раз и не поменялись, так что реформы не было!!
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Звичайна мусорня. Нічого там не змінилось. Цим літом двох знайомих мусора розводили на гроші на алкоголь. Один раз - діяла зграя на посту і всі ролі було розписано як по нотах.
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Тётка слишком экзальтированная. При чём здесь ИНВЕСТОРЫ ??? Продажные полицейские есть ВЕЗДЕ ! В тех же Штатах их тьма. Но никто это не раздувает до уровня политики. Я не защищаю этого полицейского. Но и так сгущать краски тоже не надо.
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Какое сгущать??? Так совсем не кажется, когда шайка мусоров в погонах и оружием в руках требует с тебя деньги, а в салоне сидит перепуганная жена и ребенок - это грабеж, а не сгущать краски. И, да, это не к этой ситауции, но этим летом с моим знакомым была такая история.
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По закону наличие жены и ребенка в машине - не влияет на юридическую квалификацию правонарушения. И даже "яжемать!", "яжесребенком,блять" - тоже не влияет
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у нас чувак в подъезде живет, он постит "Увага! Зрада! Сєпари! Терміновий репост!" когда у него интернет в квартире пропадает.
я же говорю, демократия - не для быдла
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Дебильные пи@араси патрульной полиции перестали ощущать землю под ногами. Руководитель Жуков такой же презерватив как и его подчиненные. Банальный хам и подонок. А рыба гниет з головы. Вместо реформы сделали выброс недоношенных моральных уродов. Взяточников, садистов, мошенников, брехунов. и наконец убийц. Руководство патрульной полиции не реагирует на множественные жалобы граждан. Они только могут побираться и просить помощи если кто их полицаев "самоликвидируются" как это было недавно во Львове. Почему никто не спросил у водителя фуры как его здоровье. Ведь в первую очередь мусора нарушили ПДД. У нас нет полиции в том виде которая должна быть. Есть аваковская ОПГ. Какие могут быть полицейские если министр коррупционер и барыга. Народ терпим дальше этих уродов за наши налоги.
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А что еще мог построить бандит Аваков? Только бандформирование.
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Ну, и при чём здесь эта "вонь"?! Дело о превышении должностных полномочий... Пусть "мадам" с мужем пишут официальное заявление, добиваются внесения в Единый реестр. А потом решают свои проблемы в судебном порядке... Я не сторонник огульной защиты полиции - сам был несколько раз свидетелем бесчинств или слышал о подобном от людей, которым привык доверять, однако, стоит выслушать обе стороны, а потом уже поднимать крик на форуме... Вспомните, сколько раз "поднимали шум", а потом оказывалось, что "нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята..." . Мне тут несколько раз пытались "горло перервать" и "глаза выцарапать", когда я рекомендовал "не бежать впереди паровоза...". А эти "вопли мадам" - не что иное, как "раздутие пиар-кампании", чтобы "протолкнуть" собственные экономические интересы... "Ах, ах, я такая "за народ", а мне даже в этом "палки в колёса ставят...". Мне её "устрицы" на Экономическом форуме как-то "побоку"... Я их вообще терпеть не могу, сырые... Я лучше плов с мидиями поем... Как когда-то говаривал, кажется, Державин, в своей миниатюре: "В сад мадам, в сад!...". Вот и я говорю: "В суд, мадам, в суд!...".
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в какой суд в наш Украинский! да я смотрю батенька вы мазохист однака знаете толк в извращениях!!
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У мусоров новый( старый) тренд- подсовывают неисправный алкотестер. Вы зная, что ничего не пили спокойно дуете. И опа-на получаете 0.5... Мусор восторженно-"Братела приехали"... ну и дальше по их сценарию.... Кстати, что с чугуевскими мусорами-взяточниками на Митсубиси 19-46?Посадили? Нет !...Опять на чугуевской трассе промышляют.
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Теперь всех инспектором надо звать Гришаев. По типу титушек.
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Опыт 2014 года показал,что лучший метод борьбы с мусором, это его сжигание. Правда есть один недостаток-загрязняется окружающая среда, но то такое...
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В стране круговое КУМОВСТВО,потому прав тот у кого больше в руках и внизу Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит" - Цензор.НЕТ 9161
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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