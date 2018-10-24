 Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По данным ведомства, событие произошло 23 октября 2018 около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира.

"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО "Секюрайти" сидел в автомобиле "Ford", ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.

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Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Справка: деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей,





Фото: пресс-служба прокуратуры в Сумской области/Facebook