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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника Восточного филиала ООО "Секюрайти"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По данным ведомства, событие произошло 23 октября 2018 около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира.

"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО "Секюрайти" сидел в автомобиле "Ford", ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - сказано в сообщении.

Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 01

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.

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Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 02

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.

Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 03

Справка: деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей,

Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 04
Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 05
Фото: пресс-служба прокуратуры в Сумской области/Facebook

Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/p3093018
 
 
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Кожного дня читаєш подібні новини і віриш на 100 %-ів статистиці про зменшення кримінальних злочинів...
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Блин,Ромны....Вот где генеральную чистку проводить надо!!!
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Да если он ездитн на форде сиера 83 года, то какое он дело имеет к нефтепродуктам???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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