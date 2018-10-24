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 Львовский полицейский Остап Кутный скончался в больнице 23 октября после ужасного ДТП. ФОТО

В одной из больниц Львова не приходя в сознание скончался патрульный полицейский Остап Кутный. Он получил тяжелые травмы во время столкновения служебного автомобиля с грузовиком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.

Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Остапа, всем, кто его любил и уважал. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с вами и склоняем головы перед его светлой памятью. Вечный покой его душе ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали. ФОТО

20 октября во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назар Присташ погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный - был госпитализирован. Львовский полицейский Остап Кутный скончался в больнице 23 октября после ужасного ДТП 01
Сегодня, 23 октября, он умер в больнице, не приходя в сознание"

Источник: https://censor.net.ua/p3093009
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвовский полицейский Остап Кутный скончался в больнице 23 октября после ужасного ДТП. ФОТО
 
 
 
 
 
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