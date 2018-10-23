 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке 93-й ОМБ.

В сообщении отмечается: "UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle". В переводе - "авто для утилитарных нужд". Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы.

"Главное преимущество UTV - это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанкового комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа", - отметил командир батареи противотанковых управляемых ракет с позывным "Серафим".

Он отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. "А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный", - резюмировал "Серафим".

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