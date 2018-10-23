 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке 93-й ОМБ.
В сообщении отмечается: "UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle". В переводе - "авто для утилитарных нужд". Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы.
"Главное преимущество UTV - это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанкового комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа", - отметил командир батареи противотанковых управляемых ракет с позывным "Серафим".
Он отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. "А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный", - резюмировал "Серафим".
Болтун ты и трепач.
Это то же самое, что шесть шлюпок, типа "Гюрза" завалят 40 военных кораблей РФ в Азовском море.
Зараз розповість, що все гавно, що броні немає, що гармати немає, що не можна десант возити ціле відділення.
А якщо серйозно, то це баггі, їх головний захист малі розміри та швидкість. Завдання - ховаючись у складках місцевості, посадках та чагарях, підкрастися до ворога на відстань пострілу і нанести удар по бронетехніці, Це засіб ліквідації проривів при обороні, та рейдів у тилу ворога при наступі.