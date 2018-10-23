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 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна". ФОТОрепортаж

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" получила на вооружение вездеходы UTV для перевозки боевых модулей "Стугна".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке 93-й ОМБ.

 В сообщении отмечается: "UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle". В переводе - "авто для утилитарных нужд". Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы.

"Главное преимущество UTV - это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанкового комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа", - отметил командир батареи противотанковых управляемых ракет с позывным "Серафим".

Он отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. "А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный", - резюмировал "Серафим".

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93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 01
93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 02
93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 03
93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 04
93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 05
93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна 06

Источник: https://censor.net.ua/p3092999
 
   
 Топ комментарии
 
Приятно смотреть, как изменилась наша армия. А зрадофилам - страдать. 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна" - Цензор.НЕТ 2885
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Изминилась конкретно,было 7 складов,теперь два и две брычки на колесах))
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Ты считаешь, что от пяти-шести таких машин наша армия УЖЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?
Болтун ты и трепач.
Это то же самое, что шесть шлюпок, типа "Гюрза" завалят 40 военных кораблей РФ в Азовском море.
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Приятно смотреть, как изменилась наша армия. А зрадофилам - страдать. 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна" - Цензор.НЕТ 2885
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Точно, странно что на фото солдаты без рюкзаков.
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Рюкзаки-детская забава, отцы зарабатывают на закупке "вездеходов".
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и да, почем купили это чудо гражданского предназначения?
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Изминилась конкретно,было 7 складов,теперь два и две брычки на колесах))
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Ну так когда были боеприпасы, то их подвозили КРАЗами, а для подвозки того что осталось, достаточно и китайских квадроциклов.
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Ещё 2 взорвут, и можно для подвозки боеприпасов закупать велосипеды.
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Ты считаешь, что от пяти-шести таких машин наша армия УЖЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?
Болтун ты и трепач.
Это то же самое, что шесть шлюпок, типа "Гюрза" завалят 40 военных кораблей РФ в Азовском море.
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Да, пожалуй, это будет получше волынянки! Вопрос - а кто машинки делает? Я просто не в курсе. Но понравилось, вещь нужная.
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Это где,на Широком Лану или на Яворовском полигоне?))
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Да не до конца понятно предназначение этой боевой еденицы.По полю и бездорожье они не проедут,наверное это точно Яворив.)))
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Что тут не понятного: откат на закупке+на охоту ездить можно.
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велике досягнення як для найбільшої за територію держави в Європі......
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Де Ігорьок?
Зараз розповість, що все гавно, що броні немає, що гармати немає, що не можна десант возити ціле відділення. 93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна" - Цензор.НЕТ 2704
А якщо серйозно, то це баггі, їх головний захист малі розміри та швидкість. Завдання - ховаючись у складках місцевості, посадках та чагарях, підкрастися до ворога на відстань пострілу і нанести удар по бронетехніці, Це засіб ліквідації проривів при обороні, та рейдів у тилу ворога при наступі.
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Ты на Донбассе был,ну хоть раз,ну хоть проездом?Донбасс это сплошные яры и буераки,эти тарантайки может и хороши в Херсонских степях,на Донбассе на них ездить негде.
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Да боюсь в степях перепаханых,они тоже не помогут.
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Вы не понимаете,у нас все порезано крутыми балками,где проезд возможен лишь по проложенным дорогам,дорога перекрыта,проезда нет.
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Да и в какую пору року этот ваш идеальный сценарий сработает)))В жаркое лето и то думаю по перепаханому полю это будет большой проблемой)))По посадкам это вообще смешно.
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Британские ученые обнаружили на дне Черного моря греческое боевое судно совсем не поврежденное...кораблю 2 000 лет...
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Не говори Петрухе,а то он его на вооружение примет,флагманом.
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Это не армия,армия на передовой гнилую тушонку от Петра кушает,а это цирк уродов,на показательных выступлениях.
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Вы не путайте петины "перемоги" и реальное положение вещей .
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Думка може і непогана, але як вони будуть взимку їздити? В полі -зимновато.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия93-я ОМБ получила на вооружение вездеходы для перевозки боевых модулей "Стугна". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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