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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (70832) травма (538) Рим (51) фанаты (386)

 В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Травмировались, по разным данным, от 20 до 30 человек. Одному болельщику ампутировали часть стопы.

Футбольные болельщики из России пострадали при аварии эскалатора в метро Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Эскалатор, на котором фанаты спускались на станцию, сорвался со стопора и начал стремительно двигаться вниз. Люди стали падать друг на друга. Некоторых из них зажало механизмом эскалатора.

По данным итальянских СМИ, пострадали не меньше 20 человек – у них порезы, ушибы и переломы. Посольство РФ в Италии утверждает, что пострадавших – 30. Большинство из них – российские фанаты.

В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 01
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 02
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 03

Пять человек получили серьезные травмы. Один из них серьезно повредил ногу, мужчине ампутировали часть ступни.


В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 04
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 05

Станцию временно закрыли. Причину поломки эскалатора выясняют. По данным издания La Repubblica, возможно, эскалатор сломался из-за того, что фанаты прыгали на ленте.

В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 06
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 07

ФК ЦСКА сегодня играет в матче Лиги чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме.

Источник: https://censor.net.ua/p3092998
 
   
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Как бы не они там ножичком и повандалили... Здесь был Саня...
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Мінімум одного каца замочили ще перед Олімпійським стадіоном:В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 3982
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Знову футбольний клуб федерація штрафуватиме.
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Напевно эскалатор ваги скреп не витримав, нема чого високодуховним по гейропам шастати, сидыть в своъх Барнаулах )
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Русиш швайн и в Риме умудрились сломать экскалатор.
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Шо, опять?..
Ну, они просто находят, даже, если не ищут
ХЗ, може знов Турчинов?!!
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Итальянские "горки" для кацапских фанов - акция берлускони "Эх прокачу ! ".
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Буржуйский эскалатор победил пьяную лапотню. В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 9106
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Работал себе эскалатор, а под ногами русского мира взял и сломался.
Небось пытались отодрать кусок на память.
Русофобия шагает по планете.
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Хто не скаче, той москаль, а скачущий москаль - дебил.
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У Хуйла длинные руки.
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Везде ссуки гадят своим вАнючим пивом. Шо за твари?! Да у нас тоже с этим пивом и в метро и в маршрутку ссуки лезут. Когда они уже нажрутся его?! В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 389 Ходят ссуки и вАняют пивом, потом углы, подъезды, лифты обссыкают падлы! В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 389
А в этом случае кацапню даже эскалатор не выдерживает
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"Русский мир" приехал в Италию. Пусть итальянцы посмотрят, за кого жопу рвет их правительство. В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 6994
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да, но руске животным повезло - теперь и работать не надо будет, компенсации будет больше чем зажмуренным в Сирие или в Украине.
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жаль людей, но что радует, люди в основном были на другом эскаляторе, не ехали на одном вместе с пьяным быдлом.
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А сидели бы в родном Мухосранском, хлебали бояру - и ничего бы не случилось! Хутин, строй забор вокруг рашки побыстрее.
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брезгливый эскалатор попался, пытался по скорей от этого д...а избавится В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты - Цензор.НЕТ 9237
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Эскалатор среагировал на русский мат
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раша всюду ескалирует, вот и получили ответку У метро Риму ескалатор зірвався зі стопора, постраждали російські футбольні фанати - Цензор.НЕТ 4412
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по ходу не многие фанаты ЦСКА вернутся домой в дикую московию.... У метро Риму ескалатор зірвався зі стопора, постраждали російські футбольні фанати - Цензор.НЕТ 3629

У метро Риму ескалатор зірвався зі стопора, постраждали російські футбольні фанати - Цензор.НЕТ 7782 kamenskiy evgeny‏ @odikov 25 мин.25 минут назад
Эскалатора было мало.
Фанаты ЦСКА и "Ромы" устроили бой недалеко от Олимпийского стадиона. Итальянские журналисты пишут, что один фанат армейцев был убит, некоторые уточняют, что был зарезан во время драки.
Фанатье разгоняли пожарными гидрантами.
Что там вообще творится??

У метро Риму ескалатор зірвався зі стопора, постраждали російські футбольні фанати - Цензор.НЕТ 1080
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Всё очень просто
Рузьгие были пьяные!
Эсколатор не выдержал этого и хотел сбежать от этих уродов...
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Рузькие были прежде всего СОБОЙ!
Именно это и не выдержал эскалатор
Их вообще могут выдержать только они сами(((
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Как сообщает "La Repubblica", всё более популярной становится версия, согласно которой причиной инцидента могли стать пьяные фанаты ЦСКА, которые синхронно подпрыгнули на эскалаторе.
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Лишнехромосомные и в Риме уже отметились
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Экскалатор поднял восстание против козломордых и немного их перемолол, больше не будут ходить по чужим странам. Счет 1 : 30 в пользу экскалатора.
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Я оце думав, шкода людей, може вони не такі кончені, як більшість москалів (76% ) , а потім згадав, що в Московії всі організації є нафаршировані фсбшниками, згадав випадки що пару років тому були в Європі, коли "фанати" після бійні так розчинились, що поліція нікого не затримала, імоя толерантність, так само розчинилась .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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