 В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Футбольные болельщики из России пострадали при аварии эскалатора в метро Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.
Эскалатор, на котором фанаты спускались на станцию, сорвался со стопора и начал стремительно двигаться вниз. Люди стали падать друг на друга. Некоторых из них зажало механизмом эскалатора.
По данным итальянских СМИ, пострадали не меньше 20 человек – у них порезы, ушибы и переломы. Посольство РФ в Италии утверждает, что пострадавших – 30. Большинство из них – российские фанаты.
Пять человек получили серьезные травмы. Один из них серьезно повредил ногу, мужчине ампутировали часть ступни.
Станцию временно закрыли. Причину поломки эскалатора выясняют. По данным издания La Repubblica, возможно, эскалатор сломался из-за того, что фанаты прыгали на ленте.
ФК ЦСКА сегодня играет в матче Лиги чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме.
Ну, они просто находят, даже, если не ищут
ХЗ, може знов Турчинов?!!
Небось пытались отодрать кусок на память.
Русофобия шагает по планете.
Stairway to heaven
https://www.youtube.com/watch?v=D9ioyEvdggk
А в этом случае кацапню даже эскалатор не выдерживает
kamenskiy evgeny @odikov 25 мин.25 минут назад
Эскалатора было мало.
Фанаты ЦСКА и "Ромы" устроили бой недалеко от Олимпийского стадиона. Итальянские журналисты пишут, что один фанат армейцев был убит, некоторые уточняют, что был зарезан во время драки.
Фанатье разгоняли пожарными гидрантами.
Что там вообще творится??
Рузьгие были пьяные!
Эсколатор не выдержал этого и хотел сбежать от этих уродов...
Именно это и не выдержал эскалатор
Их вообще могут выдержать только они сами(((