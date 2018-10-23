 Генпрокуратура против КГГА: кто затягивает расследование расстрелов на Институтской. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Insider.

На месте, где погибли 8 Героев Небесной Сотни и еще 8 получили пулевые ранения, городские власти Киева планируют мемориал.





Временный мемориал в виде креста, на месте которого погибли Герои

Сейчас вблизи выхода из метро Крещатик оборудован временный мемориал в виде креста. Также стоят постаменты с фотографиями Героев.

Чтобы провести полноценные следственные действия, все это необходимо убрать. Также нужно изменить ландшафт. Разрешение на это, утверждают в Генпрокуратуре, должна предоставить Киевская городская администрация. Однако, к 21 ноября (День Достоинства и Свободы) на месте расстрелов планируют установить постоянный монумент, который похоронит шансы на завершение следствия по делам участников Революции.

Генпрокуратура

Следственные эксперименты Генеральная прокуратура проводить только при условии восстановления всех обстоятельств событий 2014 года. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 22 октября, заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк на месте расстрелов Героев Небесной Сотни

Сложившуюся ситуацию он называет безвыходной.

"В июле этого года стало известно, что на месте, где погибли люди 20 февраля 2014, будет происходить строительство комплекса, и будет изменена обстановка этой улице. Мы запланировали проведение следственных действий по октябрь - до начала работ", - рассказал Горбатюк.

Генпрокуратура получила разрешение от семей погибших Героев на перемещение временного мемориала и обратилась в КГГА с просьбой его убрать.

Один из мемориалов на месте расстрелов

"Три месяца наши просьбы не находят отзыва в КГГА, тормозится проведения следственных действий", - отмечает Горбатюк.

Большинство следственных экспериментов, по его словам, были проведены еще в 2014 году. Но впоследствии появились новые свидетели и видео, которые говорят об обстоятельствах событий.

Генпрокуратура также обращалась в суд, чтобы наложить арест на территорию вблизи выхода из метро Крещатик, где и происходили трагические события.

"Мы обратились в суд, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов. В судебном заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование, а после того, как прокурор пришел получать решения, в нем было указано об отказе", - рассказал прокурор .

Таким образом, уже через 10 дней могут начаться работы по установке нового мемориала, но пока не перенесено временный мемориал, чтобы представители прокуратуры смогли провести следственные эксперименты.

Памятник одному из погибших - Игорю Ткачуку

"На месте, где стоит этот крест (временный мемориал) известно о восьми погибших и не менее восьми получивших огнестрельные ранения. Если на каждый случай уделять один рабочий день, то нужно не менее 16 рабочих дней", - рассказал Сергей Горбатюк.

Семьи погибших

Важным фактором в исследовании событий 2014 является создание 3D моделей. Подобной модели территории возле метро Крещатик, так называемого "пятачка смерти", сейчас нет.

Представитель семей погибших Евгения Закревская говорит: чтобы сделать такую ​​модель, необходимо убрать все установленные мемориалы. Это не только крест, установленный временно, а также и стенды с фотографиями погибших. Более того, нужно изменить ландшафт.

"3D модель этой местности не сделана. Ее начали делать, когда уже начались изменения. Если мы сейчас пропустим момент, мы не сможем вообще восстановить те события. Мы можем посадить манекен и посмотреть, откуда летела пуля у каждого из погибших. Сейчас это невозможно увидеть , потому что стоят стенды", - говорит Закревская.





На время проведения следственного эксперимента стенд необходимо временно убрать

Адвокат отмечает: несовершенство расследования использует сторона защиты беркутовцев, которых обвиняют в расстреле Героев.

"Если мы не покажем, как это действительно происходило, мы не сможем ответить автору фильма о "грузинских снайперах" или новостям пропагандистов. Искаженных фактов о расстрелах появляется очень много. Защита беркутовцев пытается доказать, что эти фейки являются доказательствами по делу. Нам постоянно приходится это опровергать".

Евгения Закревская подробно показывает на месте, из Героев где пострадал. Все это нужно зафиксировать в соответствующем протоколе.

Евгения Закревская на месте расстрела

Председатель ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук считает, что расследование не могут провести качественно из-за бюрократии.

"Эта площадка не исследована. Что мы будем рассказывать в музее Как все происходило? Мы застряли в бюрократическом согласовании между музеем, прокуратурой, КГГА. Это вина прокуратуры и КГГА, что этот эксперимент не был проведен раньше", - отметил Бондарчук.

Отец погибшего Героя Устим Голоднюк, который был убит именно на месте временного мемориала, не хочет, чтобы наказание отбывал так называемый "козел отпущения".

"Кричать: "накажите кого-нибудь" - это бессмысленно. Расследование нужно провести подробно, тщательно для будущих поколений, чтобы оценку этой ситуации дали наши потомки. Мы должны идти на определенные жертвы. Компьютерная модель 3D после строительства не сможет установить, откуда летела пуля в моего сына [если не будет возобновлен ландшафт для построения модели]. А мне, как отцу, это очень важно", - говорит Владимир Голоднюк.

Музей Революции Достоинства

Земельный участок, где происходили расстрелы 20 февраля 2014, принадлежит Музею Революции Достоинства. Однако, установленными на территории объектами музей распоряжаться не может. Об этом заявил генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Он подтвердил, что до 21 ноября, годовщины начала революции, на указанной территории должны построить новый мемориал.

"Объявлен тендер на генподрядчика по строительству. Мы сделали все возможное, чтобы вовремя на запрос общества и на запрос семей изменить эту территорию, построить мемориал. Музей готов к началу работ. Проект музея мемориала предполагает не только изменение улице Институтской, он предусматривает музейфикацию этих неподвижных объектов, которые остались на аллее", - пояснил Пошивайло.

Киевская власть

Представители КГГА по приглашению организаторов пресс-конференции не отреагировали и не появились.

Игнорируют они, по словам Сергея Горбатюак, и обращения Генеральной прокуратуры.

Однако, на официальном портале Киева после проведенной пресс-конференции появилась реакция городских властей.

В КГГА не отрицают, что письмо от Генеральной прокуратуры Украины о необходимости демонтажа металлических конструкций, установленных вокруг Монумента Независимости, получали.

"Указанные конструкции временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро "Крещатик" на улице Институтской не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и / или коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - информирует пресс- служба КГГА.

Согласно заявлению, согласие на демонтаж сооружения должен был предоставить "Музей Революции Достоинства". Сделал он это лишь 16 октября.

"Только с 16 октября 2018 в КГГА появились правовые основания для помощи ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" в демонтаже временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро"Крещатик" на улице Институтской. Сейчас структурные подразделения КГГА и ГУ в рабочем порядке осуществляют согласование рабочих моментов", - утверждают в КГГА.

На обращение журналистов Insider в пресс-службе КГГА отметили, что не могут предоставить оперативный комментарий о начале строительства мемориального комплекса без письменного запроса.