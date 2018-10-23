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 Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация. ФОТО

Ветеран Юрий Чернышенко (Муравей), который получил орден "За мужество" за подвиг в Старобешево, вблизи Иловайска и попавший в страшное ДТП, переживший кому, прилагает все усилия для возвращения к нормальной жизни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Ирина Билецкая.

Она отметила: "Уже сколько дней прошло со времени, когда наш Муравей попал в аварию. Его сбила Фура!! На нем не было живого места. Вчера , наконец то его жена озвучила реальную картину его состояния, которая буквально на днях стало известно и ей самой о том в каком состоянии он попал в больницу. И тогда сыграли какие то факторы: его правильно уложили на носилки и транспортировали вертолётом , все это произошло в Германии, поэтому его привезли в одну из лучших клиник ( это тоже случайность), немецкие врачи асы - это не случайность, остановившееся два раза сердце - первый раз завелось само, второй по воле профессионалов . Надежды на жизнь было мало. 12 открытых переломов, не говоря о поломанных рёбрах и ушибе грудной клетки , голова практически была оторвана . И тут уже была воля Божья, чтобы после перенесённых операций и нескольких дней комы он вернулся к жизни. Я все это время , периодически , общалась с его женой, которая , стараясь не терять самообладания была все это время рядом с ним. И вот чудо, он выжил, все вспомнил, научился говорить в кратчайший срок и превозмогая боль каждый день приводит своё тело в тонус, чтобы вернутся к полноценной жизни. Казалось бы после таких травм он должен был бы себя жалеть. А он НЕТ!! Болит - отлично!! Значит есть чувствительность !! И Юрочка тренирует каждую группу мышц ежедневно. Разрабатывает каждый сантиметр израненного тела. В это невозможно поверить. Это заслуживает восхищения. Это невероятная сила воли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО

Она продолжила: "Эти фотки сделаны после первых операций, во время комы. А сейчас мы уже во всю разговариваем с ним и он хвастает мне своими успехами . Хотя , конечно путь реабилитации ещё им обоим придётся пройти . Приватбанк 5168 7426 0082 0876 Ирина Чернышенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Юрий Чернышенко награжден орденом "За мужество" за подвиг в Старобешево под Иловайском в августе 2014 г., - Маслов. ФОТО

Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация 01
Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация 02


Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация 03
Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация 04
Украинскому герою-ветерану Чернышенко, попавшему в страшное ДТП и пережившему кому, предстоит долгая реабилитация 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092981
 
 
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ужас, почему страна не помогает герою?
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Держись,козак!!! Мы держим за тебя кулаки .ДЕРЖИСЬ,БРАТЧИКУ!
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Помолитесь пожалуйста за жизнь Юрия
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чем смог..
ситуацию должна прокомментировать любительница массовых прививок (и.о.), главный перерезатель лент и уже гражданский смотритель пяти спаленных складов..
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