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 Происшествия, За рубежом
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 "Я приехал без оливковой ветви", - Болтон встретился с Путиным в Кремле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Будущее Договора о ракетах будут обсуждать уже Трамп и Путин, они встретятся 11 ноября в Париже.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

В начале встречи Путин сказал, что хотел бы говорить с Болтоном не только как с помощником американского коллеги, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями

Болтон в ответ выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", – сказал на это Путин.

Переговоры продолжались около полутора часов.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Германии: Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения ракетного договора

Президент РФ заявил во время встречи, что "иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными".

С другой стороны, он предложил "продолжить прямой диалог" с Трампом на полях международных саммитов, которые состоятся в ближайшее время.

"Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", – пояснил он.

На это Болтон ответил, что Трампу "будет очень приятно встретиться с вами в Париже".

11 ноября в Париже пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп оба приглашены на торжества.

Также на Цензор.НЕТ: США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

В последний раз президенты США и России встречались в Хельсинки 16 июля. Тогда они провели первый и единственный на данный момент полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/p3092980
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
повертайте каців у їх природній стан..десь 17-18 сторіччя..
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лучше бы с клизмой... семиведерной.... с патефонными иголками
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Если бы Болтон засунул эту ветвь Хуйлу по самые гланды, то было бы простительно.
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Тоже этот Болтон, трындит одно, а стрелку Трампа с плешивым на 11 ноября уже застолбил, бабло рулит всегда и везде.
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Мразота коротконогая, какой Париж, в Перми или в Воронеже! Любой повод найдет, лишь бы с России вырваться...
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Надеемся , что сбудется в этом году на пукине крылатая фраза " Увидеть Париж и умереть!" "Я приехал без оливковой ветви", - Болтон встретился с Путиным в Кремле - Цензор.НЕТ 5688
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Я приехал без оливковой ветви, но с болтом, сказал Болтон, - и резьба на нём левая.
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А теперь путин будет голову ломать - при чём тут оливки и оливковые ветки? -оно ж тупое .
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Оно там еще шутило над американским гербом ... . И вроде бы не совсем удачно .
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На это Болтон ответил, что Трампу "будет очень приятно встретиться с вами в Париже".-
это самое главное для русофюрера. Наслодиться
своим величием и почувствовать страх атомного
"рая".
Ни о чем они не договорятся. Это для Ху@ла источник необходимости личного "Я" в мировом обществе. Русского человека охватывает гордость, когда он знает,что он может уничтожить этот мир.
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Надо дать им еще окорочков и пшеницы,а то иссякнут силы на уничтожение мира.
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Я так понял, что смысл очень простой: никакой ты Вова не царь!
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Кто хотел сожрать все санкционные оливки ?

"Я приехал без оливковой ветви", - Болтон встретился с Путиным в Кремле - Цензор.НЕТ 2014
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в природе все что имеет две головы и одну жопу...не жизне способно!)))
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А у французов спросил? Может они не хотят видеть у себя этого карлика-урода
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-я приехал без одивковой ветви, я тебе гандон привез, чтоб такие пидары как ты на руси не рождались...
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Вован...это тебе вместо оливковой ветки))))))
через месяц поймешь для чего)))
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Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin

Смотрю на Ютьюбе трансляцию пресс-конференции Болтона из Москвы. И там рядом бегут комментарии троллей, сплошной поток, сотни и может тысячи даже. Например: "Жалко Америку, хорошая была страна пока с хохлами не связалась". "Я приїхав без оливкової гілки", - Болтон зустрівся з Путіним у Кремлі - Цензор.НЕТ 9150
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- "оливковую ветвь не привез..."
- "а пармезан, хамон, салями взял????"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Я приехал без оливковой ветви", - Болтон встретился с Путиным в Кремле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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