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 В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке. ФОТОрепортаж

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) передает, что двое водителей пострадали от взрыва мины, направляясь на место поломки водопровода на Донбассе.

"Трагические новости из Украины. Двое водителей пострадали от взрыва мины, когда пытались восстановить чрезвычайно важное водоснабжения для 45 тысяч человек в Торце. Невозможно поставлять воду без длительных гарантий безопасности гражданских работников и инфраструктуры водоснабжения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение организации, опубликованное в Twitter.

В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке 01

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Международный комитет Красного Креста в Twitter пишет, что жители Торецка остаются без чистой воды уже девятый день.

"Жители Торецка остаются без воды девять дней из-за повреждения водопровода в прифронтовой зоне, к которой трудно получить доступ. Мы предоставили 18 тонн питьевой воды в прошлую пятницу и в понедельник. Планируем делать дополнительные поставки грузовиками в течение недели", - говорится в сообщении.

В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке 02

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В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке 03
В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке 04
В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке 05

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Напомним, в городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка -– Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могли ранее устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.

В пресс-службе "Вода Донбасса" ранее сообщили, что в Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками компании, которые направлялись к аварийному участку. Об этом сообщили коммунального предприятия. Водитель контужен, но бригада приступила к ремонту.

Источник: https://censor.net.ua/p3092978
 
 
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Даже до ООН дошло, что невозможно доставлять...)) Когда уже до карманычей дойдет?
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У нас походу не 2 пострадавших а всё правительство, они наших парней убивают, а те им воду возят.
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Петру не говорите,расстроится и опять в запой пойдет.
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зачем людей посылать на заминированную территорию? Цистерны с водой подвозите пусть набирают и пользуются. Или скажут своим родственниками , которые живут на оккупированной территории, что бы прекратили стрелять и взрывать. А то молчат.
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Стреляют российские войска.А Петя их поит водой,уже пять лет.Только это секрет))
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Так вдруг на сухую воевать не захотят, кому ж у власти это надо.
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Нельзя поить оккупанта водой , а также пособников которые служат, работают на оккупанта и живут по законам чужой страны под чужими флагами, это недопустимо.
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У нас , британец, много чего недопустимо... увы...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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