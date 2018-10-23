 В ООН сообщают о двух пострадавших от подрыва на мине грузовика, направлявшегося на ремонт системы водоснабжения в Торецке. ФОТОрепортаж

"Трагические новости из Украины. Двое водителей пострадали от взрыва мины, когда пытались восстановить чрезвычайно важное водоснабжения для 45 тысяч человек в Торце. Невозможно поставлять воду без длительных гарантий безопасности гражданских работников и инфраструктуры водоснабжения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение организации, опубликованное в Twitter.

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Международный комитет Красного Креста в Twitter пишет, что жители Торецка остаются без чистой воды уже девятый день.

"Жители Торецка остаются без воды девять дней из-за повреждения водопровода в прифронтовой зоне, к которой трудно получить доступ. Мы предоставили 18 тонн питьевой воды в прошлую пятницу и в понедельник. Планируем делать дополнительные поставки грузовиками в течение недели", - говорится в сообщении.

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Напомним, в городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка -– Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могли ранее устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.

В пресс-службе "Вода Донбасса" ранее сообщили, что в Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками компании, которые направлялись к аварийному участку. Об этом сообщили коммунального предприятия. Водитель контужен, но бригада приступила к ремонту.