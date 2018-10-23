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Все про:Нацполиция (8349) Зона отчуждения (97)

 В Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров. ФОТО

Полиция задержала группу из 9 человек за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевская области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

"Работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного села Залесье была обнаружена группа из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Граждане незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в нем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы направлены в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения.

Также смотрите: Два польских сталкера задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС, - полиция. ФОТО

В Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3092970
 
   
 Топ комментарии
 
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, а он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает... (с)
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Особенно если кровосись нападёт.

У Зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала 9 сталкерів - Цензор.НЕТ 9657
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Не знайшлося 600-700- грн на легальну екскурсію в Чорнобиль? Ну тепер заплатять приблизно стільки ж штрафу...
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Давно предлагаю - не штрафовать, просто аннулировать медицинскую страховку. Сами залезли, сами потом разбирайтесь.
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Или бюрер. От одного голоса можно кирпичей наложить - смачный такой death metal гроул.
А в сочетании с внешним видом и боевым потенциалом...

У Зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала 9 сталкерів - Цензор.НЕТ 9847
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А у Лукашенко за такое могут и посадить. Давали бы пару лет условно и штраф пару тысяч и не гривень, не лезли бы.
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Не так. Треба всіх охочих впускати, а назад не випускати. У Зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала 9 сталкерів - Цензор.НЕТ 2222
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Інколи не розумію екстремалів з їхнім прагненням посмикати тигра за яйки від нічого робити. Але ж тут навіть не тигр, тут радіація, хай залишковий очаговий підвищений фон, але ж гарантовано хапнуть випромінювання...
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Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, а он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает... (с)
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А потом на Янтарь или под Выжигатель забредут - и привет.

У Зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала 9 сталкерів - Цензор.НЕТ 9064
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Тепер будуть швидко їм справи шити, що вони є членами "Свободи"...
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Боже какая прекрасная лента комментов)) аж ностальгия по игре началась... )) надо бы перепройти...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров. ФОТО
 
 
 
 
 
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