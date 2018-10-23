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 Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали деятельность незаконного нефтеперерабатывающег завода и изъяли крупную партию горюче-смазочных материалов и сырья неизвестного происхождения для их производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на
территории области функционирует незаконное производство, где с использованием специального оборудования путем перегонки
углеводородного сырья (нефти, газового конденсата) неизвестного происхождения осуществляется массовое изготовление бензина и
дизельного топлива. Готовую продукцию реализовывали как юридическим, так и физическим лицам через сети АЗС, не платя при
этом акцизный налог с указанной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 114,4 т сырья и незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 4,6 млн. грн., а также оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, ориентировочной стоимостью 2,8 млн. грн.

Во время проведения следственных действий не обнаружено разрешительных документов на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по экологической безопасности  производственного комплекса.

Отобраны образцы сырья и готовой продукции для проведения экспертиз. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 01
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 02
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 03
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 04
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092950
 
 
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Бачу, що у податкових "ментів" перемога за перемогою. От тільки чомусь це абсолютно не впливає на наповнення держбюджету.
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Перевіряли наповнення державної скарбниці?
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Кода то давно, когда бензин был дешевле грибов.силовики ганяли самогонищиков. Теперь гони сколько душе угодно
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да....это не канистра....
еще на уровне...пустых емкостей уже был виден размах
т.е. не один месяц это все строилось...и никто не спросил разрешительных документов и источников сырья?
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Я також подумав, що це хтось дома в підвалі щось "варить". А тут цілий комплекс і раптом "підпільний".
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Вообще-то подпольщиков в таких масштабах нужно не закривать, а легализировать. Но в данном конкретном случаее я сомневаюсь, что здесь делали качественные ГСМ продукты, скорее всего что-то по запаху и по цвету похожее на бензин, после заправки которым можно поиметь нехилые проблемы с движком.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРабота подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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