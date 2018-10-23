 Порошенко принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Украины и Посол Государства Израиль Иоэль Лион выразили удовлетворение интенсивной динамикой политического диалога между двумя государствами и уровнем украинско-израильского сотрудничества.





Отдельное внимание было уделено вопросу углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности важность подписания в ближайшее время Соглашения о зоне свободной торговли между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.

Стороны обсудили также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Во время беседы с Послом Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри собеседники договорились о необходимости поддержания высокого уровня политического диалога, а также усиления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Подчеркнута важность создания в ноябре работы Совместной Межправительственной Комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Глава государства приветствовал завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу с 2 ноября 2018 Соглашением о взаимной отмене безвизовых требований между Украиной и Катаром и начало безвизового режима поездок для граждан обеих стран.

Стороны подчеркнули важность скорейшей ратификации двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций, а также избежании двойного налогообложения.

Президент Украины поблагодарил катарскую сторону за неизменную четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности в рамках ООН и других международных организаций.

В ходе беседы с Послом Королевства Бельгия Алексом Ленардсом собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании положительной динамики двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также высказались за необходимость усиления политического диалога.

Глава государства выразил признательность Королевству Бельгия за четкую и неизменную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь, которая оказывается бельгийской стороной в контексте преодоления последствий российской агрессии. Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества в рамках ООН, учитывая членство Бельгии в Совете Безопасности в период 2019-2020 годов.

Во время беседы с Послом Республики Исландия Арни Тор Сигурдссоном Глава Украинского государства отметил важность активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Исландией. Президент Украины поблагодарил правительство Исландии за солидарность с нашим государством в вопросе суверенитета и территориальной целостности, а также четкую политику санкций.