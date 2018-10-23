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 Фоторепортаж
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 #Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах

Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о санкциях РФ против Украины: Путин уже говорил, что украинский народ остается братским, за исключением "неудачных представителей"

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 02

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 04

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 05

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 06

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 07

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 08

#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах 09

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3092932
 
   
 Топ комментарии
 
в кацапии - есть адекватные люди : https://www.youtube.com/watch?v=Dza4ujgfQ0o

План Люцифера - победа ада.
Выберем пекла главного гада.
Проголосуй за порядок и силу
Чтоб его время скорей наступило.
Будь вместе с нами, тебе же взамен
Наш Сатана поднимет пекло с колен
Выстроит храмы, закроет больницы
Выйдешь на пенсию - будешь гордиться!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Гражданам ада - дадим всё что надо
Будет в аду своя олимпиада.
В каждом дворе - стадион по хэдболлу
Всем на трибунах - яда и колу!
Сделаем наше пекло чуть краше:
Всех несогласных запрем у параши
Всем колорадских жуков завезем
Рай победим - и тогда заживём!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Главное здесь - о людях забота,
Чтобы кипела в жаровнях работа.
Каждому - свой персональный котёл.
Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш!
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
По всем каналам срочный репортаж:
Ад наш! Ад наш!
Давай замесим ещё больший фарш
Ад наш! Ад наш!
Нам давно уже не нужны перемены,
Возведём вокруг ада крепкие стены.
Сделаем жизнь в аду справедливой,
Мы нация Ада, мы горды и счастливы!
Читать на сайте: https://www.gl5.ru/e/elizizum/elizium-ad-nash.html
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Россияне! Чтож вы натворили? Из обычного раба на галерах сделали мученика! Ну хватит уже издеваться над смертным, отпустите уже его в рай, с миром.
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нет там адекватных. Была одна, В Новодворская ,да и ту кацапы убили...
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в кацапии - есть адекватные люди : https://www.youtube.com/watch?v=Dza4ujgfQ0o

План Люцифера - победа ада.
Выберем пекла главного гада.
Проголосуй за порядок и силу
Чтоб его время скорей наступило.
Будь вместе с нами, тебе же взамен
Наш Сатана поднимет пекло с колен
Выстроит храмы, закроет больницы
Выйдешь на пенсию - будешь гордиться!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Гражданам ада - дадим всё что надо
Будет в аду своя олимпиада.
В каждом дворе - стадион по хэдболлу
Всем на трибунах - яда и колу!
Сделаем наше пекло чуть краше:
Всех несогласных запрем у параши
Всем колорадских жуков завезем
Рай победим - и тогда заживём!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Главное здесь - о людях забота,
Чтобы кипела в жаровнях работа.
Каждому - свой персональный котёл.
Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш!
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
По всем каналам срочный репортаж:
Ад наш! Ад наш!
Давай замесим ещё больший фарш
Ад наш! Ад наш!
Нам давно уже не нужны перемены,
Возведём вокруг ада крепкие стены.
Сделаем жизнь в аду справедливой,
Мы нация Ада, мы горды и счастливы!
Читать на сайте: https://www.gl5.ru/e/elizizum/elizium-ad-nash.html
 показать весь комментарий
 
 
нет там адекватных. Была одна, В Новодворская ,да и ту кацапы убили...
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Немцов, Макаревич... много других, и в большинстве - "не русские"
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Россияне! Чтож вы натворили? Из обычного раба на галерах сделали мученика! Ну хватит уже издеваться над смертным, отпустите уже его в рай, с миром.
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Четвёртый вариант збс.
Хорошая мистическая идея, кстати - усрусский ад, представляющий собой ОПЯТЬ ЖЕ РОССОСИСИЮ, но только с новым, загробным уровнем скрепности #Райнаш або Мученик палати №6. Загробні амбіції Путіна у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4942

#Райнаш або Мученик палати №6. Загробні амбіції Путіна у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7869
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж#Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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