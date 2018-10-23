 #Райнаш или Мученик палаты №6. Загробные амбиции Путина в ФОТОжабах

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План Люцифера - победа ада.
Выберем пекла главного гада.
Проголосуй за порядок и силу
Чтоб его время скорей наступило.
Будь вместе с нами, тебе же взамен
Наш Сатана поднимет пекло с колен
Выстроит храмы, закроет больницы
Выйдешь на пенсию - будешь гордиться!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Гражданам ада - дадим всё что надо
Будет в аду своя олимпиада.
В каждом дворе - стадион по хэдболлу
Всем на трибунах - яда и колу!
Сделаем наше пекло чуть краше:
Всех несогласных запрем у параши
Всем колорадских жуков завезем
Рай победим - и тогда заживём!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш.
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Ад наш, ад наш, наш-наш, наш-наш.
Главное здесь - о людях забота,
Чтобы кипела в жаровнях работа.
Каждому - свой персональный котёл.
Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!
Припев:
Добро пожаловать на наш шабаш!
Ад наш! Ад наш!
У нас сегодня здесь ажиотаж!
Ад наш! Ад наш!
По всем каналам срочный репортаж:
Ад наш! Ад наш!
Давай замесим ещё больший фарш
Ад наш! Ад наш!
Нам давно уже не нужны перемены,
Возведём вокруг ада крепкие стены.
Сделаем жизнь в аду справедливой,
Мы нация Ада, мы горды и счастливы!
Читать на сайте: https://www.gl5.ru/e/elizizum/elizium-ad-nash.html
Хорошая мистическая идея, кстати - усрусский ад, представляющий собой ОПЯТЬ ЖЕ РОССОСИСИЮ, но только с новым, загробным уровнем скрепности