 Налоговой милицией Киева ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн: во время обысков изъят почти 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых компании-выгодоприобретатели перечисляли средства за якобы предоставленные строительные услуги, товары и тому подобное. Полученные средства снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуг за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.

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Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано 240 млн грн.

Большинство фиктивных фирм, которые использовались в схеме движения средств, были зарегистрированы в городе Киеве, а их учредителями и руководителями значились лица, зарегистрированные в разных областях Украины. При этом подбором этих подставных лиц и регистрацией фирм занимался действующий адвокат. Обыск в его офисе проходил по согласованию с прокурором города Киева и в присутствии представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Во время проведения спецоперации злоумышленники забаррикадировались в офисе конвертцентра и пытались уничтожить документацию о противоправной деятельности, однако сотрудникам налоговой милиции удалось предотвратить физическое уничтожение доказательств.

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Всего в ходе семи обысков изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму почти 1 миллион гривен, 70 печатей, из которых 10 – печати предприятий-нерезидентов, компьютерная техника и средства связи, используемые в противоправной деятельности, 125 сим-карт различных телеком-операторов, привязанных к счетам предприятий с признаками фиктивности, 6 банковских карточек, которые использовались для снятия наличных. Кроме того, было изъято оригиналы регистрационных документов украинских и иностранных фирм, а также финансово-хозяйственную документацию предприятий с признаками фиктивности по взаимоотношениям с контрагентами.















Продолжаются следственные действия.