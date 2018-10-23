 Чиновники покупают дорогой "Мерседес" для работы в Чернобыльской зоне: черная кожа Lugano, пакет exterior sports, спортивные педали. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook Алексей Тамразов.
"Когда в следующий раз премьер заикнется о том, что нам нужно отдавать долги, покажите ему это. Государственное специализированное предприятие по Управлению капитальным строительством зоны отчуждения сегодня объявило тендер на приобретение двух автомобилей за 6,5 млн грн. Как уже стало обычным - спецавтомобиля. Один из них - Mercedes Benz v220 4matic приблизительной стоимостью без "спецоборудования" - 2,1 - 2,2 млн грн. Я приведу некоторые доп опции "спецавтомобиля":
Чёрная кожа Lugano
Видеокамера кругового обзора
Пакет exterior sports
Надпись "Mercedes-Benz" в зоне посадки с подсветкой
Складной стол
Спортивные педали
И много другого...
Ну и конечно же спец оборудование:
Устройство отслеживания окружающей среды по гамма RM-M
Ноутбук со специальным программным обеспечением для блока детекции и GPS навигации. GPS система. Дешевле машины для контроля фона окружающей среды не просто найти", - пишет Тамразов и дает ссылку на сайт Prozorro.
"Не вели казнить, Владимир Борисыч, бес попутал"-скажут охламоны и к руке припадут.
"Ишь, сукины дети, кожу Лугано им подавай"-подумает Борисыч.
" Ну, идите, работайте. Пока..."-скажет вслух и устало поморщится.
Как-то так будет.
Почему?
Кабмин Азарова в 2013-м окончательно погасил кредит МВФ 2008 года, который взяла Тимошенко, когда начался мировой кризис. И при этом не повысила тарифы для населения.
В 2019-м году Украина должна вернуть МВФ 6,8 млрд долларов из кредита, полученного Яценюком (и одобренного Порошенко) в 2014-2015 годах.
Тарифы были повышены с 70 коп. до 3,6 грн за куб.
А в 2016-м Гройсман и Порошенко подняли тарифы с 3,6 до почти 7 грн за куб.
И с ноября 2018-го цена на газ увеличена до 8,5 грн за куб. (с)
херасибе прогулочка