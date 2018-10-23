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Все про:авто (3574) госзакупки (814) тендер (558) Тамразов (15)

 Чиновники покупают дорогой "Мерседес" для работы в Чернобыльской зоне: черная кожа Lugano, пакет exterior sports, спортивные педали. ФОТО

"Государственное специализированное предприятие по Управлению капитальным строительством зоны отчуждения" объявило тендер на приобретение двух автомобилей за 6,5 млн грн, один из которых микроавтобус Mercedes Benz с дополнительными опциями VIP-класса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook Алексей Тамразов.

"Когда в следующий раз премьер заикнется о том, что нам нужно отдавать долги, покажите ему это. Государственное специализированное предприятие по Управлению капитальным строительством зоны отчуждения сегодня объявило тендер на приобретение двух автомобилей за 6,5 млн грн. Как уже стало обычным - спецавтомобиля. Один из них - Mercedes Benz v220 4matic приблизительной стоимостью без "спецоборудования" - 2,1 - 2,2 млн грн. Я приведу некоторые доп опции "спецавтомобиля":

Чёрная кожа Lugano
Видеокамера кругового обзора
Пакет exterior sports
Надпись "Mercedes-Benz" в зоне посадки с подсветкой
Складной стол
Спортивные педали
И много другого...

Чиновники покупают дорогой Мерседес для работы в Чернобыльской зоне: черная кожа Lugano, пакет exterior sports, спортивные педали 01

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Ну и конечно же спец оборудование:
Устройство отслеживания окружающей среды по гамма RM-M

Ноутбук со специальным программным обеспечением для блока детекции и GPS навигации. GPS система. Дешевле машины для контроля фона окружающей среды не просто найти", - пишет Тамразов и дает ссылку на сайт Prozorro.

Источник: https://censor.net.ua/p3092898
 
   
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Соевые, поясните с какой стороны пэрэмогу рассмотреть？
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Так ведь обещалось - "жити по-новому", не для всех, конечно.
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Ну так будет бригада строителей на капитальные строительство в зону отчуждения на Mercedes Benz v220 4matic с опциями ездить - чем не потужная перемога?
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Натуральна кожа вона така, від радіації захищає.
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Кожа мягкая, эластичная, движениям не мешает и щупать приятно. Андрей, разговорившись, поведал, что на плащ ушло четыре бабы, от шестнадцати до двадцати лет. Ну, за такое денег не жалко.(с)
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Мичурин "Еда и патроны"... Хфантазии на тему постапокалипсиса...)
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Так а почему бы нет. Денег в казне много - можно еще на что-нибудь цены для населения повысить.
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Ну такие жопы только на коже Lugano и возить...
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Если не купить это авто,то Пуйло точно нападет,не верите,спросите у Поросенко))
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Стесняюсь спросить: они им отбиваться будут, что ли?!
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Зрадофіли - не треба заздрити успішним людям..
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Ободрать бы самих этих клерков на кожаную обивку - бюджету немного полегче бы стало...)))
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"ну, они ж не купили, только хотели"-подумает Борисыч.
"Не вели казнить, Владимир Борисыч, бес попутал"-скажут охламоны и к руке припадут.
"Ишь, сукины дети, кожу Лугано им подавай"-подумает Борисыч.
" Ну, идите, работайте. Пока..."-скажет вслух и устало поморщится.
Как-то так будет.
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Порошенко опять лжет, рассказывая о том, что приходится брать новый кредит МВФ для погашения кредитов, которые набрали прошлые власти.

﻿Почему?
Кабмин Азарова в 2013-м окончательно погасил кредит МВФ 2008 года, который взяла Тимошенко, когда начался мировой кризис. И при этом не повысила тарифы для населения.
В 2019-м году Украина должна вернуть МВФ 6,8 млрд долларов из кредита, полученного Яценюком (и одобренного Порошенко) в 2014-2015 годах.
Тарифы были повышены с 70 коп. до 3,6 грн за куб.
А в 2016-м Гройсман и Порошенко подняли тарифы с 3,6 до почти 7 грн за куб.
И с ноября 2018-го цена на газ увеличена до 8,5 грн за куб. (с)
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Свою цапскую методичку себе разве в жопу засунь. Инфа открытая есть на сайте Минфина, сколько Жулька с рыговонялами набрала кредитов и сколько сожрали золотовалютки. Так что твой высер - для таких же убогих цапов, как и ты Чиновники купують дорогий "Мерседес" для роботи в Чорнобильській зоні: чорна шкіра Lugano, пакет exterior sports, спортивні педалі - Цензор.НЕТ 8749
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ну а как иначе в чернобыле работать? мутанты ж засмеют!
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я б и на таком хер туда поехал
херасибе прогулочка
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пускай сначала 99% процентов экономики из тени выведут, а потом уже будут машины дорогие покупать.
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Та жена Гройсманами недавно купила Мерседес за три миллиона гривен
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А еще твари как цинично все обставляют: хоть какие разговоры или сравнения с временами до 2014г. преподносятся как "зрада", сразу же ты враг страны и свободы, союзник раши и т.д. А то что они делают то не "зрада". Ох как их будут скоро *издить !
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купите этим блядям четыре велосипеда "Украина" и пущай исследують радиационную обстановку...
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ну так премьер хРося отдает "долги" не со-сворованного и выведенного ...- а с бедности каждого работяги...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЧиновники покупают дорогой "Мерседес" для работы в Чернобыльской зоне: черная кожа Lugano, пакет exterior sports, спортивные педали. ФОТО
 
 
 
 
 
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