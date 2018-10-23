 Чиновники покупают дорогой "Мерседес" для работы в Чернобыльской зоне: черная кожа Lugano, пакет exterior sports, спортивные педали. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook Алексей Тамразов.

"Когда в следующий раз премьер заикнется о том, что нам нужно отдавать долги, покажите ему это. Государственное специализированное предприятие по Управлению капитальным строительством зоны отчуждения сегодня объявило тендер на приобретение двух автомобилей за 6,5 млн грн. Как уже стало обычным - спецавтомобиля. Один из них - Mercedes Benz v220 4matic приблизительной стоимостью без "спецоборудования" - 2,1 - 2,2 млн грн. Я приведу некоторые доп опции "спецавтомобиля":



Чёрная кожа Lugano

Видеокамера кругового обзора

Пакет exterior sports

Надпись "Mercedes-Benz" в зоне посадки с подсветкой

Складной стол

Спортивные педали

И много другого...

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Ну и конечно же спец оборудование:

Устройство отслеживания окружающей среды по гамма RM-M

Ноутбук со специальным программным обеспечением для блока детекции и GPS навигации. GPS система. Дешевле машины для контроля фона окружающей среды не просто найти", - пишет Тамразов и дает ссылку на сайт Prozorro.



