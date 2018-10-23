 Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области

22 октября в 19-43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.



