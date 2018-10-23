 Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области
22 октября в 19-43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.
Вы что ли так халтурно памятник закрепили...?
Есть такие любители извинятся за все по поводу и без повода....
Проси прощения за себя - за меня не нужно....
Чего ты влез?
Смотри ниже.
Где закреплен? Какой к чертям раствор на такую высоту? Где арматура или какие нибудь штыри? О сварки я вообще молчу...
Он стоял пока ветер не подул или кто то просто не облокотился на него...
Блызнюк - 4 человека
Браташ - 5 человек
Гуренко - 4 человека
Евлахов - 8 человек...
Внуков - 19 человек.....
..... Это ж не однофамильцы...
В селе это - родственники....
Вечная Вам Память! Спасибо. И простите...
Вы на фундамент посмотрите....
Видимо памятник внуки-алкаши ставили...
Место излома раствора светлое.
В случае давнего излома цвет был бы серый и его, практически, видно не было бы.