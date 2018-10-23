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 Общество, Фоторепортаж
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 Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция. ФОТО

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области

22 октября в 19-43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.

Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция 01
Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3092873
 
 
 Топ комментарии
 
Свої сільські такого не зробили б. До речі - зверніть увагу на відсутість стрижнів котрі з'єднували б стелу з бетоном фундаменту.. Як на мене - більш схоже на вітер..
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Подробности узнаем от соловьевых-скабеевых.
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100% кацапсины делают провокации, потом на говношоу показывают своему быдлу про фаЖиздав
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Подробности узнаем от соловьевых-скабеевых.
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100% кацапсины делают провокации, потом на говношоу показывают своему быдлу про фаЖиздав
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Дураков везде хватает.а может за деньги провокация
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Свої сільські такого не зробили б. До речі - зверніть увагу на відсутість стрижнів котрі з'єднували б стелу з бетоном фундаменту.. Як на мене - більш схоже на вітер..
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А куда девать версию о бандеровцах Киселеву прикажете?
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"бендеровцы" с кацаптв все поломали бы, а не одну из четырех.
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так, там дуже вітряне місце. навряд-чи це зробили місцева п'янь або зальотні з близького запоребрікового кордону.
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Согласен частично,потому что знаю случай когда два мудака кресты на кладбище в селе воровали и на металолом сдавали.
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Kats Feldkurat - за что простите?

Вы что ли так халтурно памятник закрепили...?
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Kats Feldkurat - так по ходу это вы идиот...

Есть такие любители извинятся за все по поводу и без повода....
Проси прощения за себя - за меня не нужно....
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Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще (с)
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Памятник был закреплен и раствор держал.
Смотри ниже.
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Просто на розчині - триматися не буде.. Площа пам'ятника досить велика, велика парусність .. Вітер і повалив. Потрібно було б засверлити нижню тумбу і бетон фундаменту - і заанкерити їх між собою. Добре на фото видно , що нижня тумба і верхня стела були з'єднані стрижнями - не розвалилися..
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Ти хоч раз ставив пам'ятники комусь із своєї померлої рідні?
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Дава Гоцман d7652af1 - сразу видно что ты мастерок ни разу в жизни не держал...

Где закреплен? Какой к чертям раствор на такую высоту? Где арматура или какие нибудь штыри? О сварки я вообще молчу...
Он стоял пока ветер не подул или кто то просто не облокотился на него...
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Ну...вообщем...не знаю,что сказать.В данном случае.надо быть терпимее.не думаю.что среди этих людей все былыи любителями сталина и коммунизма
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Від Ліпців там кілометрів 20 до кордону з рашкою. І безвіз.
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Бабаченко - 3 человека
Блызнюк - 4 человека
Браташ - 5 человек
Гуренко - 4 человека
Евлахов - 8 человек...
Внуков - 19 человек.....
..... Это ж не однофамильцы...
В селе это - родственники....
Вечная Вам Память! Спасибо. И простите...
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Или может вы - тот рукожоп который вертикальную гранитную плиту с нехилой парусностью без анкеров на шлакоблок ставил?
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вандали валили б всі. вітер або помилка при установці свого часу.
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ьля - это и козе понятно...

Вы на фундамент посмотрите....
Видимо памятник внуки-алкаши ставили...
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На фото хорошо видно, что место крепления не было повреждено давно.
Место излома раствора светлое.
В случае давнего излома цвет был бы серый и его, практически, видно не было бы.
Невідомі під Харковом пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни, - поліція - Цензор.НЕТ 2656
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Это "давно-недавно" к чему вообще? Тут четко видно - во-певых, никаких анкеров, во-вторых, даже не по всей площади цементром прихватили. Вполне могло ветром расшатать и повалить.
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Я вообще не понимаю, как они памятник установили - заложили два шлакоблока, помазали цементом, а сверху гранитный памятник? И все? Типа приклеяли?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНеизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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