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 Общество, Фоторепортаж
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 Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ. ФОТОрепортаж

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное заседание в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, адвокаты заявили отвод судьям Сидорову и Ливицкой.

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В частности отвод Левицкой заявили из-за того, что она не прошла квалификационное оценивание и должна быть уволена.

В итоге суд отказал в отводе Сидорова и Левицкой по ходатайству адвоката Федура.

Следующее заседание назначено на 10 часов утра 7 декабря.

Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 01
Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 02
Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 03
Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 04
Мать бузины и прокурор Жила

Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 05
Судья Левицкая

Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 06
Судья Сидоров

Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 07
Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ 08

Напомним, 9 августа Шевченковский райсуд Киева определил состав из пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Они будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А. Медведько и Д. Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевал.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00.

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

28 ноября прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/p3092844
 
 
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Хорошо хоть тут им отказывают, а не как с Януковощем...
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судят
1. невиновных
2. героев...

кто сажает банда мвд прокуВоров и решал!!!
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это похоже на то что счас вешают на чеченского добровольца
сиречь посто расправа и бред Суд щодо вбивства Бузини: захист просив відводу суддів Сидорова та Левицької та отримав відмову - Цензор.НЕТ 3338
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Эта бузина вреда Украине нанесла в 100 раз больше чем захарченки и прочие матаролы вместе взятые.
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Я думал, суд быстрее по убийству Окуевой пройдет
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А може того Бузину ніхто і не вбивав,може він сам помер
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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