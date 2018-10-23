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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2216) Польша (4544) УНР (59) Климкин (1888)

 Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в Республику Польша.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.

"Вместе с официальной делегацией, работниками Посольства и украинской общиной Глава МИД Украины возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР, похороненных на Вольском православном кладбище в Варшаве, и зажег свечи возле памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Климкин обсудил с польским коллегой Чапутовичем технические проблемы на границе Украины и Польши

Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 01
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 02
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 03
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 04
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 05
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 06
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 07
Фото: пресс-служба посольства Украины в Польше/Facebook

Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 08

Источник: https://censor.net.ua/p3092833
 
   
 Топ комментарии
 
До чего же всё это выглядит лживо и постановочно.
Климкин такую печаль изобразил, прям как Порошенко лицедействует.
Мрази двуликие.
ps-самое отвратительное-это когда бlяди поют о любви
и политики показательно ходят в церковь...
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Кацапи відомі своїми хакерами.
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Частина нашої історії, що ненависна імперіалістино амбітним країнам.
Вічна пам'ять закатованим українцям.
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До чего же всё это выглядит лживо и постановочно.
Климкин такую печаль изобразил, прям как Порошенко лицедействует.
Мрази двуликие.
ps-самое отвратительное-это когда бlяди поют о любви
и политики показательно ходят в церковь...
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И, ЧСХ, даже никого из этих антихристов молнией в сраку боженька в церкви не поразил, шо наглядно нам доказывает тот факт, шо боженька давно скончался.
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Та же история как и с Перуном и пр. ярилами))
Особенно "люблю" Мазепку..... столько бабла на.... притоны для беснований. А война.... а пусть молитвы воюют. и ЭТО... герой??? жлоб-раб-христоед
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А кто обычно быстренько сюда такие "широкоизвестные, секундной давности" новости приносит?
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Частина нашої історії, що ненависна імперіалістино амбітним країнам.
Вічна пам'ять закатованим українцям.
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Якщо сучасна Україна не визнає себе правонаступницею УНР, як пропонує В`ятрович, то подібні дії влади будуть лише лицемірними піар-акціями. Є ж і відповідний законопроект від націоналістів у ВР. Але прокремлівський режим парашенка навіть не ставить його на розгляд у парламенті.

Законопроект "Про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки" (N7521).
https://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/5a65f7a43a75a/
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Шакалы и лицемеры при власти Украины, поднятые наверх глупым населением.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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