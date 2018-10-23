 Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.
"Вместе с официальной делегацией, работниками Посольства и украинской общиной Глава МИД Украины возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР, похороненных на Вольском православном кладбище в Варшаве, и зажег свечи возле памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Климкин обсудил с польским коллегой Чапутовичем технические проблемы на границе Украины и Польши
Фото: пресс-служба посольства Украины в Польше/Facebook
Климкин такую печаль изобразил, прям как Порошенко лицедействует.
Мрази двуликие.
ps-самое отвратительное-это когда бlяди поют о любви
и политики показательно ходят в церковь...
Особенно "люблю" Мазепку..... столько бабла на.... притоны для беснований. А война.... а пусть молитвы воюют. и ЭТО... герой??? жлоб-раб-христоед
Вічна пам'ять закатованим українцям.
Законопроект "Про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки" (N7521).
https://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/5a65f7a43a75a/