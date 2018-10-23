 Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

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"Работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области задокументировали факт хранения наркотических средств 50-летним жителем г. Болград", - сказано в нем.

Так, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины были обнаружены растения конопли, общим весом около 40 кг.

Изъятое направлено на экспертизу.

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Кроме того, на чердаке дома полицейские обнаружили нарколабораторию для выращивания конопли, которая была оборудована ультрафиолетовым освещением, системой орошения и датчиками соблюдения температурного режима.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

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