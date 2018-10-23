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 Политика Украины, Происшествия
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 "Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО

Контингент Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму продолжает заниматься прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке, что в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

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Подчеркивается, что добыча осуществляется постоянно: "Как мы уже сообщали в мае 2018-го, оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, кроме выше указанных земснарядов "Печора", "Трофа" и "Иртыш" работал также "Амур"".

Вчера на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды "Трофа" и "Иртыш", работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" оккупационного контингента ФСБ России в оккупированном Крыму:

...

Земснаряд "Трофа": "Берег 85" – "Трофа"
РТП "Берег 85": "Трофа" – "Берег 85" прием
"Трофа": Начали работать
"Берег 85": Принял. Удачной работы
"Трофа": "Берег 85" – "Трофа"
"Берег 85": "Трофа" – "Берег 85"
"Трофа": Закончили… 780… Севастополь сели
"Берег 85": Принял. Удачного перехода вам
"Трофа": Добро один шесть

Земснаряд "Иртыш": "Берег 85", "Берег 85" – "Иртыш". Прием
РТП "Берег 85": "Иртыш" , я "Берег 85" прием
"Иртыш": Доброй ночи. Этим временем снялись с якоря, следуем в порт Черноморское. На борту 2100. Прием
"Берег 85": вас принял "Иртыш", я "Берег 85". Прием
"Иртыш": до связи один шесть

Доброй ночи. На борту 2100. Прием, - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины 01
Земснаряд "Трофа"

Доброй ночи. На борту 2100. Прием, - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины 02
Земснаряд "Иртыш"

Эти переговоры ведутся на 16 канале в Ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, который принятый в мире для осуществления обмена информацией между судами в море.

Как понятно из разговора земснаряды "Трофа" и "Иртыш" добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно.

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Во время начала работы украинский пограничный пост пытается опросить земснаряд "Иртыш" о разрешении на промышленную деятельность, но нарушая нормы международного морского права он на этот запрос не отвечает. В это же время РТП "Берег 85" оккупационного контингента России в аннексирована Крым говорит земснаряду о переходе на 10 канал. Затем на канал выше:

...

Український прикордонний пост : … Хто надав Вам дозвіл на проведення промислової роботи 
РТП "Берег 85": "Иртыш" – "Берегу 85". Прием
"Иртыш": слушаю вас
"Берег 85": пойдемте на десятый. Прием
"Иртыш": пойдемте
"Иртыш": "85-й" я се.. (неразборчиво)
"Берег 85": капитан, не проходит работа – пойдёмте на канал выше. Прием
"Иртыш": пойдемте

Их переговоров мы не слышим, но вероятно российский РТП дал указание не отвечать нашем пограничном посту, что запрещено международным морским правом.

Источник: https://censor.net.ua/p3092823
 
 
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Это не воры. Это бизнес партнеры порошенка.
А петя трус какого мир еще не видел.
Так хуйло и маришке петиной вдует, а петя и глазом не моргнет
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Ой, да прямо таки, трус-трус. Не трус, а бызнисмен! О! Если Кремль хорошо оплатит - Педро запросто Маришу усему Кремлю предоставит в тымчасовое пользование.
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Погранцам задержать эти ржавые воровские лоханки и отвести в украинский порт для продажи с аукциона. Что мешает это сделать?
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Страх. После труса пети будет неизвесно кто. Петя погранцов не прикроет сейчас и неизвесно прикроют ли их потом.
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"что в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области. Источник: https://censor.net.ua/p3092823" - ??????
"работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" Источник: https://censor.net.ua/p3092823" - наверняка речь идёт о бывшей пограничной заставе в Стерегущее ПЗ
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Рашка вкрала і газові вишки Бойко і газ краде у України на її шельфі а це набагато більші збитки ніж пісок.
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"Старшие братья" этим кого-то удивили? Отож... Мы уже давно привыкли считать это нормой для них. Может из-за комплекса второсортности?
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А шо проблема заминировать акваторию радиоуправляемыми минами?
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Объясните, почему не топить нарушителей границы? На фига пограничный флот?
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у наших что, донные мины кончились?
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Срочно высылайте Петины бронекатеры!!!
Кацапы от страха сразу из Черного в Белое море слиняют!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО
 
 
 
 
 
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