 "Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

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Подчеркивается, что добыча осуществляется постоянно: "Как мы уже сообщали в мае 2018-го, оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, кроме выше указанных земснарядов "Печора", "Трофа" и "Иртыш" работал также "Амур"".

Вчера на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды "Трофа" и "Иртыш", работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" оккупационного контингента ФСБ России в оккупированном Крыму:

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Земснаряд "Трофа": "Берег 85" – "Трофа"

РТП "Берег 85": "Трофа" – "Берег 85" прием

"Трофа": Начали работать

"Берег 85": Принял. Удачной работы

"Трофа": "Берег 85" – "Трофа"

"Берег 85": "Трофа" – "Берег 85"

"Трофа": Закончили… 780… Севастополь сели

"Берег 85": Принял. Удачного перехода вам

"Трофа": Добро один шесть

Земснаряд "Иртыш": "Берег 85", "Берег 85" – "Иртыш". Прием

РТП "Берег 85": "Иртыш" , я "Берег 85" прием

"Иртыш": Доброй ночи. Этим временем снялись с якоря, следуем в порт Черноморское. На борту 2100. Прием

"Берег 85": вас принял "Иртыш", я "Берег 85". Прием

"Иртыш": до связи один шесть



Земснаряд "Трофа"



Земснаряд "Иртыш"

Эти переговоры ведутся на 16 канале в Ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, который принятый в мире для осуществления обмена информацией между судами в море.

Как понятно из разговора земснаряды "Трофа" и "Иртыш" добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно.

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Во время начала работы украинский пограничный пост пытается опросить земснаряд "Иртыш" о разрешении на промышленную деятельность, но нарушая нормы международного морского права он на этот запрос не отвечает. В это же время РТП "Берег 85" оккупационного контингента России в аннексирована Крым говорит земснаряду о переходе на 10 канал. Затем на канал выше:

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Український прикордонний пост : … Хто надав Вам дозвіл на проведення промислової роботи

РТП "Берег 85": "Иртыш" – "Берегу 85". Прием

"Иртыш": слушаю вас

"Берег 85": пойдемте на десятый. Прием

"Иртыш": пойдемте

"Иртыш": "85-й" я се.. (неразборчиво)

"Берег 85": капитан, не проходит работа – пойдёмте на канал выше. Прием

"Иртыш": пойдемте

Их переговоров мы не слышим, но вероятно российский РТП дал указание не отвечать нашем пограничном посту, что запрещено международным морским правом.