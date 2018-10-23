 "Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Подчеркивается, что добыча осуществляется постоянно: "Как мы уже сообщали в мае 2018-го, оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, кроме выше указанных земснарядов "Печора", "Трофа" и "Иртыш" работал также "Амур"".
Вчера на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды "Трофа" и "Иртыш", работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" оккупационного контингента ФСБ России в оккупированном Крыму:
Земснаряд "Трофа": "Берег 85" – "Трофа"
РТП "Берег 85": "Трофа" – "Берег 85" прием
"Трофа": Начали работать
"Берег 85": Принял. Удачной работы
"Трофа": "Берег 85" – "Трофа"
"Берег 85": "Трофа" – "Берег 85"
"Трофа": Закончили… 780… Севастополь сели
"Берег 85": Принял. Удачного перехода вам
"Трофа": Добро один шесть
Земснаряд "Иртыш": "Берег 85", "Берег 85" – "Иртыш". Прием
РТП "Берег 85": "Иртыш" , я "Берег 85" прием
"Иртыш": Доброй ночи. Этим временем снялись с якоря, следуем в порт Черноморское. На борту 2100. Прием
"Берег 85": вас принял "Иртыш", я "Берег 85". Прием
"Иртыш": до связи один шесть
Эти переговоры ведутся на 16 канале в Ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, который принятый в мире для осуществления обмена информацией между судами в море.
Как понятно из разговора земснаряды "Трофа" и "Иртыш" добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно.
Во время начала работы украинский пограничный пост пытается опросить земснаряд "Иртыш" о разрешении на промышленную деятельность, но нарушая нормы международного морского права он на этот запрос не отвечает. В это же время РТП "Берег 85" оккупационного контингента России в аннексирована Крым говорит земснаряду о переходе на 10 канал. Затем на канал выше:
Український прикордонний пост : … Хто надав Вам дозвіл на проведення промислової роботи
РТП "Берег 85": "Иртыш" – "Берегу 85". Прием
"Иртыш": слушаю вас
"Берег 85": пойдемте на десятый. Прием
"Иртыш": пойдемте
"Иртыш": "85-й" я се.. (неразборчиво)
"Берег 85": капитан, не проходит работа – пойдёмте на канал выше. Прием
"Иртыш": пойдемте
Их переговоров мы не слышим, но вероятно российский РТП дал указание не отвечать нашем пограничном посту, что запрещено международным морским правом.
А петя трус какого мир еще не видел.
Так хуйло и маришке петиной вдует, а петя и глазом не моргнет
"работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" Источник: https://censor.net.ua/p3092823" - наверняка речь идёт о бывшей пограничной заставе в Стерегущее ПЗ
Кацапы от страха сразу из Черного в Белое море слиняют!