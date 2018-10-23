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 Политика Украины, За рубежом
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 Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе. ФОТО

32-летний Стеван Милошевич из города Ковин, что на востоке сербского края Воеводина, возвращением на Донбасс нарушил условный приговор на пять лет за участие в боевых действиях на Украине. Он один из 28 граждан Сербии, которых суд в Белграде приговорил за участие в войне за границей на основании закона, который приняли в 2014 году.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Имя Милошевича находится в списке сербских граждан, который Генеральная прокуратура Украины предоставила сербским государственным органам, также в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе 01

Милошевич говорит, что сейчас он является единственным балканцем в составе бандформирования на Донбассе, а ранее встречался с другими сербскими гражданами, воевавшими в Украине. Он отказался сказать, где конкретно воюет.

Известно, что в данный момент Милошевич находится на Донбассе нелегально, с женой россиянкой и сыном, но он говорит, что вскоре станет "гражданином Луганской народной республики". Но прежде планирует таки вернуться в Сербию, хотя ему там грозит тюрьма за нарушения условного приговора.

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Изменениями, которые были внесены в 2014 году в законодательство Сербии, за участие граждан страны в войнах за рубежом предполагается приговор от шести месяцев до пяти лет заключения. А когда серб участвует в зарубежной войне в составе группы, то наказание может быть от одного до восьми лет. За организацию участия в войне или вооруженном конфликте в другой стране грозит наказание от двух до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3092805
 
 
 Топ комментарии
 
ДАЙ БОГ ТЕБЕ, СТЕВАН, ЧТО БЫ ПОСКОРЕЕ УВИДЕЛ ТЕБЯ УКРАИНЕЦ.
В оптике своей снайперской винтовки. Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе - Цензор.НЕТ 5472
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Ликвидация подобных персонажей - первейшая работа для наших спецслужб..
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Пам'ятаю як один форумчанин з Чорногорії казав мені, що я дарма погано говорю про сербів Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе - Цензор.НЕТ 3236
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Подспорьем для сербского правосудия будет использование сабжа для повышения качества украинских чернозёмов...)
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Если попадет в плен...
.
УСЛОВНО ОСТАВИТЬ живым..

.
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Ликвидация подобных персонажей - первейшая работа для наших спецслужб..
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Серьезно, первейшая? Чем этот гамадрил так ценен, что заним должны охотиться целые спецслужбы, Он и так свой 82мм поймает. Рано или поздно.
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бойцов наших в Вальгаллу отправляет..
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И чем он отличается от остальных гамадрилов? Вы за каждым орком собираетесь спецеру направлять? Не жирно ли?
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чем отличается профессиональный снайпер наёмник от других гамадрилов..? тем, что он профессиональный снайпер..
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да любой снайпер профессиональный. Он ничем не отличается от других и борятся с такими с применением стандартных антиснайперских мероприятий. Прям возвели его в статус Рембо. Обыкновенный гамадрил с сербской пропиской.
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возможно и так..но любые методы по ликвидации хороши..
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Тем более в такой супер державе как сербия.
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Пам'ятаю як один форумчанин з Чорногорії казав мені, що я дарма погано говорю про сербів Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе - Цензор.НЕТ 3236
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Сербы уже рождаются с путЕнским куем во рту и жопе.
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ДАЙ БОГ ТЕБЕ, СТЕВАН, ЧТО БЫ ПОСКОРЕЕ УВИДЕЛ ТЕБЯ УКРАИНЕЦ.
В оптике своей снайперской винтовки. Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе - Цензор.НЕТ 5472
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Вот по подобным выкидышам и судят о ВСЁМ народе.
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тренируются перед Косово. Не зря русру лоббируют тему помощи Сербии в вопросе Косово.
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І цей серб ще живий Деян Берич снайпер, багато вбив і відео у ютуб викладав.
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а пошуровать сбу по тылам окупанта слабо
ну тогда ловите бабушек и крышуйте беспошлинные сигареты и бурду вместо алкагольного импорта Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе - Цензор.НЕТ 2637
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если тех бабушек,шо кидались под колёса наших БТРов,то я тока ЗА...
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и я за - но те бабушки наверняка обезвреживались торнадо
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Серби - це ті ж самі кацапи, тільки на Балканах.. Теж марять "вялічієм"..
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Бажаю йому кулю в дупу від українського снайпера
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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