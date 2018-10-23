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 На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура задержала группу полицейских на неправомерной выгоде в 50 000 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в Facebook.

"22.10.2018 г. военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 000 долларов США.

Установлено, что организатор преступной группы "оборотней в погонах", оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 000 долларов США .

За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ НП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров"", - сказано в сообщении.

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 01

Отмечается, что в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что "организатор" М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданину Украины.

"Так, 22.10.2018 г. двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 000 долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 02

После получения указанной суммы обоих участников преступной группы - капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве задержан при оперативном сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

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Денежные средства у задержанных изъяты", - сообщили в военной прокуратуре.

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 03

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы - капитана М. и его задержания.

По всем фигурантам данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 04

Справка: ч. 4 ст. 368 УК Украины, "Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 05
Фото: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины/Facebook

На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 06
На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа оборотней в погонах, - военная прокуратура 07

Источник: https://censor.net.ua/p3092772
 
   
 Топ комментарии
 
Рюкзакоф-ф-ф ?\.
..Даф-ф-фай ще більшу зарплату мусорам .!! На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5924
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ты хотя бы само понятие "коррупция" освой. И научись различать энту самую коррупцию от хабаря и неправомирнои выгоды. Серьезный комментатор На хабарі в 50 тис. доларів США затримано групу "перевертнів у погонах", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 177
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Рюкзакоф-ф-ф ?\.
..Даф-ф-фай ще більшу зарплату мусорам .!! На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5924
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Ну военной прокуратуре тоже зарабатывать надо, с рядовых да летех в армии много не сдоишь, а генералы не по зубам, вот и пошли в ментовский огород.
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клоуни, хотіли провернути оборудку без Матійоба, ось вам і результат, тепер все буде під контролем
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Это были трудовые резервы. Все бегут. И они. Как могут. К рекорду. Сегодня было 50 зел., а завтра будет - 100. Надо бы поспеть, до рекорда, до срока.
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это ж если по 50 тыс. долларов США ловят - "мелкую рыбёшку", то какие суммы проходят "неучтёнными" в нашей "бедной" Украине.

думаю, мвф точно смогли кредитовать, если такое возможно было бы.....
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Власть и ее органы уверены в том, что они могут делать все, что желают с населением Украины, А гидрант и вовсе дозаявлялся, что народ Украины его, т.е. приватизирован
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реформа на славу ...а ведь там лучшие из лучших ....что бы ты сабакевич и твои дети видели ЧТО на местах происходит, и что бы ты сука хороший человек , своего ребенка не спас от беспредела . щастья вам,дядя собакевич!
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Я мабуть щось не розумію, але яким боком військова прокуратура до наркотиків і хабарів відноситься,це входить в їх повноваженння?
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Ну не одному же йугику красноперок шибать На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 679
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50 штук баксів були в якості живця. А ті і клюнули. СБУ зробило підсічку і в сачок.
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Панове не бачу серйозних коментарів. Одна муть и срань в чате! Як там не було чи є але боротьба з корупцією йде!! На хабарі в 50 тис. доларів США затримано групу "перевертнів у погонах", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4839
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ты хотя бы само понятие "коррупция" освой. И научись различать энту самую коррупцию от хабаря и неправомирнои выгоды. Серьезный комментатор На хабарі в 50 тис. доларів США затримано групу "перевертнів у погонах", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 177
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Если бы отменили регулирование оборота прекурсоров - это была бы борьба. А так - внутрибандитские разборки
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Молодці, що затримали! зараз, їх на общак підсадить, щоб здоров'я підправити своє!!))
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Оборотнів в погонах зловили оборотні-прокурори...
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Сегодня эта с#ка порхатая с пафосом вещает о своих перемогах, а завтра будет, как обделанный, сидеть в Ростове.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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