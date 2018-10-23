 На взятке в 50 тыс. долларов США задержана группа "оборотней в погонах", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в Facebook.

"22.10.2018 г. военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 000 долларов США.

Установлено, что организатор преступной группы "оборотней в погонах", оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 000 долларов США .

За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ НП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что "организатор" М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданину Украины.

"Так, 22.10.2018 г. двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 000 долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

После получения указанной суммы обоих участников преступной группы - капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве задержан при оперативном сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

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Денежные средства у задержанных изъяты", - сообщили в военной прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы - капитана М. и его задержания.

По всем фигурантам данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Справка: ч. 4 ст. 368 УК Украины, "Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".



Фото: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины/Facebook



