 Украинский фильм "Вулкан" получил приз международного кинофестиваля в Китае, - Госкино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино, фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, созданный при государственной поддержке Украины, получил приз "Затаившийся дракон" (Hidden Dragon). Награду присуждает жюри из 35 зрителей - специально избранных представителей различных профессий. Это аналог приза зрительских симпатий на других фестивалях.
"Эта награда стала для фильма четвертой. У "Вулкана" был удивительный отклик у зрителей - людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре, - поделился впечатлениями режиссер фильма Роман Бондарчук. - Многие вещи резонировали с их опытом, как, например, село на дне водохранилища: в Китае тоже строят дамбы и затапливают села. Обсуждение фильма продолжалось до поздней ночи, уже за пределами кинотеатра. Я продолжаю получать поздравления и отзывы китайских зрителей и деятелей индустрии. Верю, что эта награда откроет путь фильма к широкой аудитории".
В Госкино уточняют, что Международный кинофестиваль "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" основан известным китайским режиссером Жиа Жанг Ке и киноведом и фестивальным директором Марком Мюллером, который перед этим возглавлял фестивали в Венеции, Риме, Локарно, Роттердаме и другие. Фестиваль назван в честь известного фильма Анга Ли, с разрешения режиссера. Организаторы называют свое творение "Бутик-фестиваль для людей" - небольшой по количеству фильмов, но очень амбициозный. Для создания фестивальной программы постоянно работают 8 программеров из разных стран, которые выискивают фильмы во всех уголках мира от Латинской Америки до Восточной Европы.
Во время фестиваля работал пул международной кинопрессы, проходили показы черновых монтажей фильмов из Азии для представителей мировой киноиндустрии. Всемирно известные режиссеры Лав Диаз, Ли Чан Дон, Амир Надери провели в этом году свои мастер-классы в Пинъяо. Цель фестиваля - влить новую кровь в киноиндустрию Китая, а также открыть китайский рынок для фильмов из других стран мира.
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency
и затаившийся дракон... Кажецца, я начинаю понимать кто есть КТО!)