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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1597) телефон (187) ГФС (2842)

 Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области предотвратили попытку уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе в Украину крупной партии мобильных телефонов вне таможенного контроля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено
попытку ввоза в Украину крупной партии мобильных телефонов с сокрытием от таможенного контроля и по поддельным документам, в
которых изменено номенклатуру, количественные и качественные характеристики товаров.

На основании постановления суда в зоне таможенного контроля "Ягодин" Волынской таможни ГФС проведен осмотр транспортного
средства марки FORD, которым перемещался груз под видом почтовых отправлений.

По результатам осмотра изъято и передано на ответственное хранение 3468 единиц новых мобильных телефонов известных торговых марок различных моделей ориентировочной стоимостью 20 млн. 600 тыс. грн. Кроме того, изъято транспортное средство ориентировочной стоимостью свыше 400 тыс. грн.

На изъятые ТМЦ и транспортное средство общей ориентировочной стоимостью 21 млн. грн. постановлением суда наложен арест.

Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 01
Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 02
Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 03
Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 04
Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 05
Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений 06

Источник: https://censor.net.ua/p3092737
 
 
 Топ комментарии
 
Встечайте "уничтоженную контрабанду" на olx.
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Грабители в погонах.Смартфоны подорожают.
.
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теперь у таможенных свинорылых чинуш будет куча сяоми на продажу
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Вот оно китайское барахло,которое продают через интернет,как корейскую копию самсунг с8 плюс.Эта реклама только,что была внизу и моментально пропала.
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Грабители в погонах.Смартфоны подорожают.
.
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Встечайте "уничтоженную контрабанду" на olx.
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лучше айфона новый айфон. лучше нового айфона новая моторола.
это не реклама.
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айфон..и вообще вся техника эпл- это доилка лохов ))
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Это Xiaomi Redmi Note 5? котрые продавали на розеткее со скидкой в 50$. От Евромарт
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Не трудно догадаться, куда эта партия денется. Распихают по интернет магазинах, и все бабло по карманах.
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китайская лажа повлияет на рынок))))
да не смешите - на рынке все это всплывет как конфискат - за копейки
а оптовики - просто не полелились!!! Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений - Цензор.НЕТ 7057
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со следующего года начинают считать частные мелкие посылки с алиэкспресса! зафлудим таможню массовыми дешевыми заказами по 1-2 доллара! пусть замахаются считать! ))
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-За 8 місяців ц.р. від арештованих хабарів реально до казни держави поступило близько ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ?
-А від Арештованого і Конфіскованого майна? Чи історія "секретні дані", "оборонні цифри" замовчує?
-А Скільки поступило компенсацій від винуватих за знищення п'яти військових складів на 2 МЛРД, ДОЛ.?
-Чи МВФ позичить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАрестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений. ФОТО
 
 
 
 
 
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