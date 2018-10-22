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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укрзализныця (1472) вагоны (77) Кравцов Евгений (64)

 "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации. ФОТО

Новые и отремонтированные пассажирские вагоны "Укрзализныци" будут белыми и с рядом нововведений.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

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"Тестируем новую ливрею для пассажирских вагонов. Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и те, которые уже строят для железной дороги на заводах. Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше", - написал он.

Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 01
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 02
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 03
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 04

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По его словам, "Укрзализныця" с начала года собственными силами отремонтировала 46 вагонов.

"Для сравнения - в прошлом году в этот период было всего 2 вагона после КВР. План до декабря 2018-го - восстановить еще 53 вагона. А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода", - добавил Кравцов.

Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092704
 
   
 Топ комментарии
 
Покажи мне страну которая за 4 года сделала рывок?
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А нада эволюционировать от зайцев к людям. Тоесть тупо покупать билеты!
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А нада эволюционировать от зайцев к людям. Тоесть тупо покупать билеты!
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Наша власть просто сказочники -рассказывают и рассказывают уже 4 года, а результат от этих сказок -ноль. Поезда старые, задрипанные, грязные, облезлые, но с дорогими билетами. Как воровали проводники постели в поездах, так и воруют. Тьфу!
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Покажи мне страну которая за 4 года сделала рывок?
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покажи мне хоть одну страну где 4 года подряд так открыто и нагло обваровывают страну и рассказывают что это реформы!
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Нашелся тут защитник. Я о рывках не говорю Пусть хоть уберут в вагонах мусор и вечный запах мочи.
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Кто должен убрать, неужели Порошенко, Гройсман иже с ними? И еще, кто вечно ссыт мимо унатаза, и мусорит , уж не проводники ли? Правильно, в основном пассажиры, а именно мы сами. Значит надо начинать с себя или как?
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Порошенко и Гнойсман должны не убирать , а обеспечить народу нормальные цивилизованные условия проезда. Усек?
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кстати, про "..должен убрать..Порошенко, Гройсман иже с ними.." неплохая идея.. "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации - Цензор.НЕТ 6549
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Более того, скажу так-иные годами не могут сделать ремонт в собственной квартире. А что наша Украина, как не общая квартира? Для рывка необходимо как минимум 15-25 лет и не иметь такого неадекватного соседа.
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Чтобы замести вагон и помыть туалет нужно 25 лет? Или окончание войны? Как надоели эти демагоги, оправдывающие власть и пишущие чушь.
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Это отнюдь не чушь. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
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Я тут пишу по теме статьи, а ты со своими школьными нравоучениями лезешь.Учи своих детей не мусорить. А поезда во всех странах убираются проводниками по мере необходимости до блеска. Люди за что платят? За проезд в чистом вагоне, а не в грязной развалюхе. Пусть Гнойсман, Пэдря и депутаты в этих замусоренных облезлых вагонах ездят.
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правильно, убрать нах туалеты из вагонов и запретить срать до конечной ! "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации - Цензор.НЕТ 4311
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Не нужно пиздеть, если не ездишь на поездах, или ездишь в другой стране. На фото - электричка, в статье речь о поездах. Не считая даже Интерсити, все фирменные - ляльки в сравнении с совковым дерьмом.
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Я езжу на поездах и пишу поэтому и в твоих брехнях не нуждаюсь.
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Главное, что троли воняют по-старому уже 4года.
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"Представители Киева и Одессы проникают в Москву через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова Пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик - наилучшая улица на земле. .." (с) 12 стульев
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Відновити означає перекрасити. Совок не закінчеться ніколи)))
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начальство на новые вагоны смотрит как на гавно ,...)) напомнило одну передачу когда журналист одного из популярных каналов попросил начальника одного из режимных объектов скушать то что приготовлено на пищеблоке ...какое у него было лицо...))
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Старая фотография - логотип УкрЗализныци уже другой.
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будут заставлять раззуваться в тамборе "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации - Цензор.НЕТ 7110
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белые вагоны без туалетов и на угольной топке "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации - Цензор.НЕТ 4345
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации. ФОТО
 
 
 
 
 
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