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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (564) ОПГ (186) рэкет (65) СБУ (12914)

 СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

По имеющейся у СБУ информации, бандиты планировали расширить "географию" своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь.

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Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.

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СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 01
СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 02
СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3092694
 
   
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Классика жанра, "грабь награбленное", ибо Маневичский район-клондайк для копателей янтаря...
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Луценко так боролся и сажал авторитета Мультика, что сегодня депутаты (и бпп в том числе) проголосовали за отдать ему 40 тысяч кв. м земли под рынок.
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За результатами діяльності нині важко розрізнити , де бандит у формі поліцая, а де просто - поліцай... де бандит на посаді в НКРЕ, де олігарх, де податківець, митник, міністр, суддя, прокурор а де просто ... бандит
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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