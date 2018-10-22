 Опубликовано фото электровоза, который будет ходить из Киева в аэропорт Борисполь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.
Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет, отмечает издание.
Фото - @uz_fan / Websta
Еще одну фотографию поезда опубликовал блогер Александр Рудоманов.
Напомним, компания готовит для маршрута Центральный вокзал Киева - Аэропорт Борисполь пять рельсовых автобусов Pesa. Они будут выполнять один рейс примерно за 40 минут, по пути делая остановки на станциях Выдубичи и Дарница.
Недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта Борисполь. Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.
Компания продолжает строить линию между Киевом и аэропортом. Запуск движения, как анонсировалось в конце лета, должен состояться уже в этом году.
А это вид *овна на колесах. по формам напоминающий таврию 80г.в!
Уверен что сидения там из сафетского кинотеатра по форме и внешнему виду!
https://traffic.od.ua/news/worldtrans/1187728
https://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=628877&LNG=RU#picture
Це дизель-поїзд - бо 3 вагони.
https://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=451922&LNG=RU#picture
Ке рейковий автобус - 1 вагон.