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Все про:Борисполь (532) поезд (675) транспорт (1235)

 Опубликовано фото электровоза, который будет ходить из Киева в аэропорт Борисполь

В интернете появилась фотография одного из поездов Укрзалізниці, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.

Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет, отмечает издание.

Опубликовано фото электровоза, который будет ходить из Киева в аэропорт Борисполь 01

Фото - @uz_fan / Websta

Еще одну фотографию поезда опубликовал блогер Александр Рудоманов.

Опубликовано фото электровоза, который будет ходить из Киева в аэропорт Борисполь 02

Напомним, компания готовит для маршрута Центральный вокзал Киева - Аэропорт Борисполь пять рельсовых автобусов Pesa. Они будут выполнять один рейс примерно за 40 минут, по пути делая остановки на станциях Выдубичи и Дарница.

Читайте также: Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця"

Недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта Борисполь. Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.

Компания продолжает строить линию между Киевом и аэропортом. Запуск движения, как анонсировалось в конце лета, должен состояться уже в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/p3092671
 
   
 Топ комментарии
 
красивенький.......и дай бог народу Украины нормальной зп и возможности путешествовать или командировок .
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Pesa на дизеле работает... или я что-то пропустил?
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Електровози тягають залізничні поїзди, а це рейковий дизельний автобус. Якщо буде більше двох вагонів, то це буде поїзд.
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красивенький.......и дай бог народу Украины нормальной зп и возможности путешествовать или командировок .
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Вы хоть погуглите как выглядят современный транспорт в Европейских странах!!!
А это вид *овна на колесах. по формам напоминающий таврию 80г.в!
Уверен что сидения там из сафетского кинотеатра по форме и внешнему виду!
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На вот посмотри что такое красиво и как оно выглядит!
https://traffic.od.ua/news/worldtrans/1187728
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Pesa на дизеле работает... или я что-то пропустил?
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Електровози тягають залізничні поїзди, а це рейковий дизельний автобус. Якщо буде більше двох вагонів, то це буде поїзд.
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Сразу видно не железнодорожника Поездом будет даже если нет ни одного вагона. Ну и конечно же это не электровоз или тепловоз, а мотор-вагон, в простонародье электричка
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На залізничному сайті це зветься "рейковий автобус" і яка ж це "електричка" коли вона рухається за допомогою дизеля?
https://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=628877&LNG=RU#picture

Це дизель-поїзд - бо 3 вагони.

https://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=451922&LNG=RU#picture
Ке рейковий автобус - 1 вагон.
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какого нахрен электровоза?! эта линия даже не электрофицирована! где вы таких бездарей для наполнения ленты новостей берёте?
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убожество! Ваш удел - таврия и это *овно! Наплодили дебилов за времена СерСерСер что даже нормальный транспорт создать не могут спустя 30 лет после развала!
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Не забудьте упоминуть бывшего начальника Юго-Западной железной дороги Кривопишина А.М., который не только лицензировал городскую электичку в Киеве, а также данный проект до Борисполя. Строиться за госденьги госпредприятиями, а бабосы загребают совершенно очень талантливые бизнесмены
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IMHO не самый нужный проект, и не лучшим путем выполняемый. Во-первых, в аэропорту пока нет такого пасспотока, который не мог бы обслужить автобус-экспресс до ближайшего метро. Во-вторых, уж если пускать поезд, то надо было электрифицировать 4 км однопутки и станционные пути и пускать скоростную электричку - это копейки в сравнении с лишними эксплуатационными расходами на дизельные поезда (которые 90% пути будут ехать под действующей контактной сетью). В третьих, уж если этим заниматься, то надо было включить в проект ж.д.развязку в месте ответвления от главного двухпутного хода Киев - Полтава, чтобы исключить скрещение маршрутов.
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Что это ща ширпотреб??? вы видели какие для польши изготавливает рельсовый автобус песа? вот там и красиво и удобно, а что это за рубанок? видать самое дешевое дерьмо, которое можно только было придумать, но по цене нормального. оз уж эта Украина...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОпубликовано фото электровоза, который будет ходить из Киева в аэропорт Борисполь
 
 
 
 
 
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