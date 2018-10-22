EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1120  10
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (265) Клименко Андрей журналист (15)

 Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко. ФОТО

В Азовском море недалеко от Бердянска Запорожской области Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России задержала два украинских судна.

Об этом сообщил главный редактор издания BSNews Андрей Клименко в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Когда у Украины появится четкая граница в Азовском море, будет проще вести дискуссию с Россией, - Бабин. ВИДЕО

По его данным, 21 октября около 6:30 был задержан сухогруз Sea Bird, следовавший в Бердянск. Судно остановили в 54 километрах к югу от Бердянской косы, после чего оно два часа ожидало разрешения продолжить путь.

Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко 01
Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко 02

Читайте также: Европарламент примет резолюцию в связи с действиями РФ в Азовском море

В тот же день, около 17:00, в 46 километрах от Бердянской косы был задержан сухогруз Blue Moon, который направлялся из Бердянска в Ливию. Задержание длилось около двух часов.

Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко 03
Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко 04

Стоит отметить, что это первые задержания судов Береговой охраной РФ после трехнедельного перерыва. Долгий перерыв был связан с коррекцией РФ тактики блокады после появления в Азовском море новых катеров ВМСУ, уверен Клименко.

Напомним, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты. Указанные действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и безопасностных интересов Украины в регионе.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092668
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где выступление парашенки ? Дайте ему ленточку с ножницами для храбрости.
 показать весь комментарий
 
"Долгий перерыв был связан с коррекцией РФ тактики блокады после появления в Азовском море новых катеров ВМСУ, уверен Клименко."

но потом кацы поняли, шо боятся нечего и продолжили беспредел..?
 показать весь комментарий
 
Ждали пока учения совместные с штатами окончатся.
 показать весь комментарий
 
 
Офигеть, они уже возле Бердянска, а где главнокомандующий с его генштабом...
 показать весь комментарий
 
Судно то какое страшное и облезлое, на таком только в Ливию и шкондыбать. Оно хоть безопасное или всё уже? Типа плавающего экстремального аттракциона не на жизнь, а на смерть.
 показать весь комментарий
 
Недалеко от Бердянска, а как же катера, нахрена их туда перевозили если толку ноль от них.
 показать весь комментарий
 
просто кацапы показательно дождались новых катеров ВМСУ - а потим начихали на них
 показать весь комментарий
 
Как раз очень удачно, на.этой неделе будет заседание Европарламента по вопросу Азова! Да здравствуют новые санкции! США уже говорят что будут рстанавливать нудистские танкера!
 показать весь комментарий
 
..я знову ж, в 2317-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір
 показать весь комментарий
 
Получается, на катера потратились, а на выходе ноль..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх