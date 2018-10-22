 Резниченко: На Днепропетровщине открыт лучший детский садик в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава ОГА Валентин Резниченко заявил, что это учреждение уникальное для Украины - оно энергоэффективное, с оригинальной архитектурой, современным дизайном, мебелью и всем необходимым для гармоничного развития детей. В открытии садика принял участие вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

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"Этот детский сад полностью соответствует новым государственным строительным нормам, которые мы приблизили к современным европейским. Это и инженерные решения, и наличие солнечных батарей, и котельная на альтернативном топливе, - отметил Зубко. - Днепропетровская область демонстрирует всей Украине, каким должен быть подход к строительству дошкольных учреждений, как можно реализовать масштабный инфраструктурный проект за счет местного бюджета. Такие проекты мы будем предлагать и другим регионам".

Валентин Резниченко

Юрий Голик (второй слева), Валентин Резниченко (в центре), Геннадий Зубко (справа)

По словам Резниченко, Обуховский садик был построен на месте пустыря всего за один год.

"Сегодня открыли новые садики в Обуховке и Подгородном, еще четыре строим "с нуля" - в Каменском, Покрове, Старых Кодаках и Илларионово. Это настоящий прорыв, ведь никогда ранее в Украине не строили детские учреждения такого уровня - оригинальные, комфортные, с учетом последних тенденций в дизайне. Такие возможности дает децентрализация - реформа Президента Украины Петра Порошенко. Она меняет страну, и сегодня перед нами - яркий тому пример", - отметил Резниченко.

Проект "по шведскому образцу", как называют его в Днепропетровской ОГА, разработал днепровский архитектор Алексей Валентиров. В садике огромные окна - от пола до потолка. Это обеспечивает "связь" интерьера с ландшафтом.

"Это миф, что здание с большими окнами не может быть теплым и энергоэффективным. Такую архитектуру имеют даже дома в странах с более "суровым", чем наш, климатом - в Швеции, Дании, Норвегии, - пояснил архитектор. - Главное - правильно спланировать постройку. Фасад садика в Обуховке выходит на юг, а над окнами есть специальные навесы. Летом, когда солнце "высокое", здание не перегревается. И наоборот - "низкое" зимнее солнце дополнительно нагревает помещение. Это первый детсад Украины, построенный по такой технологии".

При строительстве учреждения были использованы и другие энергоэффективные технологии: на крыше здания - солнечные батареи, рядом - собственная альтернативная котельная. В здании садика есть музыкальный и спортивный залы. Во дворе – павильоны, защищающие от солнца, и большая детская площадка.

"Современные садики мы строим не только в городах, а и в селах. Мы убеждены: у детей должны быть лучшие условия для развития независимо от того, где они живут. Больше никаких серых зданий с бесконечными коридорами-лабиринтами. Новые садики - только по современным проектам", - сказал советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

Также сегодня был открыт детский сад в форме сот в селе Подгородное.