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 Общество, Фоторепортаж
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 Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку незаконного перемещения к временно оккупированным территориям крупной партии мобильной и компьютерной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Майорское" был остановлен автомобиль Peugeot Expert под управлением жителя Луганской области, который двигался в сторону временно оккупированных территорий. При осмотре автомобиля в конструктивных нишах под обшивкой обнаружены и изъяты 148 мобильных телефонов и 2 планшета ориентировочной стоимостью 599,5 тыс. грн, которые водитель пытался переместить через линию разграничения.

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Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 01
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 02
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 03
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 04
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 05
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 06

Своими действиями указанный гражданин нарушил требования п.9 Порядка перемещения товаров, утвержденного постановлением КМУ №99, и п.4 приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Относительно нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.204-3 КоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3092657
 
   
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это почтальон, товары с Алиэкспресс вез... Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ "Майорское" - Цензор.НЕТ 5582
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причем говно с вьетнамской прошивкой. которое при перепрошивке сдыхает
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новость на второй круг пошла. Ау, редакторы, вчера было уже!
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куясє нахаба! що не знав, що тільки рошеном можна барижнічати в Лугандонії сьогодні!?
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Цензор.НЕТФотоОбществоМобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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