 "Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в Facebook.
"Как-то я пропустил эту новость. Еще в сентябре в ДНР появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете. Во время службы получил служебную квартиру, но после увольнения в 2012 году квартиру у него забрали. Пытался в суде отстоять своё право на квартиру, но безуспешно", - сообщает Казанский.
"Очевидно, после этого и поехал в Донецк, поправлять материальное положение и зарабатывать на новое жильё. Теперь целый "председатель верховного суда") Гражданская война такая гражданская...", - иронизирует журналист.
Бальчун
Абромавічус
Хатія ... і т.д - список незліченний .
Дальний родственник пхеньянского хомячины?
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--
они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..
Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..
ДОБРОВОЛЬНО..
По зову "сердца ".. ..
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Осталось только букву К добавить к аббревиатуре мАладой рЭспулики и вообще блаженство будет - КДНР!