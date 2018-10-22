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 "Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский. ФОТО

Председателем "верховного суда" террористического формирования "ДНР"назначен гражданин Российской Федерации Андрей Ким.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в Facebook.

"Как-то я пропустил эту новость. Еще в сентябре в ДНР появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете. Во время службы получил служебную квартиру, но после увольнения в 2012 году квартиру у него забрали. Пытался в суде отстоять своё право на квартиру, но безуспешно", - сообщает Казанский.


Гражданская война такая гражданская: главой верховного суда ДНР стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский 01

"Очевидно, после этого и поехал в Донецк, поправлять материальное положение и зарабатывать на новое жильё. Теперь целый "председатель верховного суда") Гражданская война такая гражданская...", - иронизирует журналист.

Гражданская война такая гражданская: главой верховного суда ДНР стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3092624
 
 
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Ну "рузьке" же с фамилией Ким бывают.
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Якщо потрусити нашу владу та суди то скільки таких гражданінов виявиться? Ууууу...
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Супрун
Бальчун
Абромавічус
Хатія ... і т.д - список незліченний .
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Ким.
Дальний родственник пхеньянского хомячины? "Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский - Цензор.НЕТ 7008
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Пончик хоть честный, зовет себя корейцем а расеянином.
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андрея кима,однако,красивая - как и вся Лугандония..
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А це часом не якутський скульптор?знає толк в говні
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Кожному "пуйлу" по своїй "шойгі". Кацапский мир, аднака
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Идиологи войны в Украине..... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

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Ураааааа! Теперь в ДНР есть свой Ким! КНДР и ДНР - братья на век!
Осталось только букву К добавить к аббревиатуре мАладой рЭспулики и вообще блаженство будет - КДНР!
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Судя по морде, он знаком с биографией бывшой верхушки дыныры, и не сильно рад такому назначению. У кащапов ДыРа, будет как ссылка )))
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Сама династия Ким делегировала своего родственника в Лугандон - видать, с дальним прицелом на внедрение нравов и идей чучхе в этот новаторский край.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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