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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:мусор (412) свалка (147) Харьков (4035)

 Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории одного из бывших заводов Харькова была организована незаконная свалка площадью в 8 гектар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

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Как рассказал прокурор Владимир Куприянов, указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду.

После обращения прокуратуры в суд участок стоимостью в 140 млн гривен был возвращен в распоряжение горсовета.

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Как было установлено, вместо строительства на участке была открыта нелегальная свалка. На въезде расположили контрольно-пропускной пункт, на котором с водителей транспортных средств взымали средства за ввоз мусора - около 100 гривен за один автомобиль. По разным данным, ежедневно на территорию въезжало от 40 до 100 автомобилей.

"Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тысячи грн. Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, бюджет города недополучал от 60 тысяч гривен ежедневно", - объяснили в прокуратуре.

Кроме того, следствие установило, что на территории работает специализированная техника, с помощью которой на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для дальнейшей перепродажи, и рабочие бригады, занятые на сортировке мусора.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 197 и ч. 1 ст. 239 УК Украины - самовольное занятие участка и загрязнение земель.

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Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 01
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 02
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 03
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 04
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 05
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/p3092603
 
 
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Незаконные свалки,незаконная вырубка леса,незаконные копатели бурштына.В Украине все незаконное.
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но вот налоги...ты должен платить...законно! ибо на зарплаты госслужащим не хватит
(а их уже развелось...на 100 рабов - один с портфелем)
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вирівнювали площу))), і учільники Харкова не в долі)))?!
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Мало того ,что коррупцией всю страну проглотил,так еще и засрал ,свалками. - Свинья,да и только...
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Удобно. Отличная наглядная демонстрация, что люди не хотят жить в говне.
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У великих можновладців є тепер можливість вилити купи лайна на Гєпу, як це зробили з Садовим.
Нє?
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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С 2005 года проходимцы делали деньги !?? И скажите .что гор.власти не прикрывали! Не надо тыкать пальцем на столицу,все под контроле "лучшего мэра".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНезаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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