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 Вернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный "Матрица". ФОТО

В Киеве на улице Срибнокильской, 1 на Позняках уничтожили мурал под названием Synergetic.

 Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня" Александр Марущак. передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что яркий рисунок под названием Synergetic был создан летом 2016 года. "Образ человека, оплетенного растениями, символизировал неразрывную связь с процессами глобальной эволюции... А в народе просто называли Матрицей. Недавно заметил, что рисунок исчез, а на стену вернулась привычная серость мегаполиса", - подчеркнул журналист.

Вернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный Матрица 01
Вернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный Матрица 02
Вернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный Матрица 03

В данный момент неясно, что стало причиной исчезновения мурала. Одна из версий, что появилась трещина на стене, или банально, "Матрица" не понравилась жителям многоэтажки.

"Странно, что никого это не волнует, ведь мурал создавался в рамках арт-фестиваля. Автор – украинский художник Александр Гребенюк", – добавил Марущак.

Источник: https://censor.net.ua/p3092601
 
 
 Топ комментарии
 
Если честно, то рисунок и правда не очень. Если бы не описание, что он символизирует - вообще бы ничего не понял. Но даже такой рисунок будет получше, чем просто серая стена.
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Чудовий був витвір... Просто чудовий...
Бидлота.
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нарисуйте там первичньій половой орган, как раз для позняков подойдет
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те кто закрасил - хохлы. Как и те, кому плевать на то, что другие хохлы закрасили красоту.
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Эволюционный период преобразования хохла-малороса-хатоскрайника в украинца занимает приблизительно около 100 лет. Поэтому "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
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Если честно, то рисунок и правда не очень. Если бы не описание, что он символизирует - вообще бы ничего не понял. Но даже такой рисунок будет получше, чем просто серая стена.
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Искусство должно дорого стоить. Тогда получить его,станет престижным.
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Да какой-то местный чинуша выдал указ закрасить по завышенной цене и отмыть на этом деньги. Просто так у нас в стране ничего не делается.
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Торт Рошен на всю стіну захумячити. Шоб було красівіше. І підписати знизу... Ні, зверху: САЛОДКЕ НЕ СПИНИТИ!
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Чудовий був витвір... Просто чудовий...
Бидлота.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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жаль он итнтеллекта тебе не добавил, а так хорошая вещь
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нарисуйте там первичньій половой орган, как раз для позняков подойдет
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подготовили место для

плаката -
Житипановаму и
мова-вера....
миидем сваим путем.

на днях нарисуют.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный "Матрица". ФОТО
 
 
 
 
 
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