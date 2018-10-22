 Сегодня на Херсонщине простятся с внезапно умершим ветераном АТО, "киборгом" Михаилом Тетеруком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 21 октября ночью, в Херсонской области внезапно умер Михаил Владимирович Тетерук, 1978 года рождения, уроженец села Ольгино Горностаевского района Херсонщины, участник боевых действий на Востоке страны в 2014-2015 годах, защитник Донецкого аэропорта в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталия Возаловская.

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Михаил Тетерук родился в селе Ольгино. В 1996-1998 годах проходил срочную службу артиллеристом в армии Украины в Автономной Республике Крым. В августе 2014 г. был мобилизован в ряды украинской армии. В составе 93-й бригады воевал в селах Опытное, Пески и Донецком аэропорту. Получил ранения и контузию. Демобилизован в октябре 2015 года.

Прощание с Героем состоится сегодня, в родном селе в 13.00.

Михаил Тетерук